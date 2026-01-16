Праздники прошли, и многие задумываются, как правильно утилизировать лесную красавицу. Эта процедура требует соблюдения определенных правил, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Первое, что нужно сделать, – очистить ель от украшений и прочих декоративных элементов. Затем выбираем способ утилизации:

✓ компостирование подходит, если оно осуществляется на вашем участке (дерево измельчаем и добавляем щепу в компостную яму вместе с другими органическими отходами);

✓ размещение ели в контейнере для крупногабаритных отходов или на специально оборудованной площадке, созданных и обслуживаемых организацией жилищно-коммунального хозяйства. Собранные деревца будут направлены на переработку (производство топливной щепы, органического удобрения и др.);

✓ использование древесины (если елка достаточно большая) в качестве материала для изготовления поделок.

Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает гражданам, что недопустимо выбрасывать ель в обычный контейнер для твердых коммунальных отходов, оставлять ее на улице или возле подъездов домов, использовать химические средства для ускорения разложения дерева или его сжигания. «Совершая указанные действия, вы допустите нарушение требований законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 16.44 КоАП Республики Беларусь», – обращают внимание специалисты инспекции.