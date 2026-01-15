Заместитель председателя районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Татьяна Чечко посетила многодетную семью Атрощенко, проживающую в аг. Кривск.

Татьяна Васильевна пообщалась с родителями, узнала об успехах и нуждах семьи, но главное внимание, конечно, уделила детям. Для Карины, Натальи и Дениса были приготовлены сладкие новогодние подарки.

«Самое большое богатство нашей страны – это дети. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание, заботу и веру в свои силы. Пусть в вашем доме всегда царят мир, здоровье и счастье», – пожелала Татьяна Чечко.

Елизавета Малая

Фото автора