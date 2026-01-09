О работе техники по расчистке дорог рассказал директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков:

– В связи с ухудшением погодных условий работа предприятия организована в круглосуточном режиме. Сегодня в уборке снега задействованы 11 единиц техники, трудятся 2 бригады по расчистке остановочных пунктов. В первую очередь мы обслуживаем дороги с высокой интенсивностью движения: подъезды к райцентру, маршруты движения школьных автобусов, автолавок. Предприятие постоянно на связи с председателями сельисполкомов, сотрудниками РОЧС, РОВД, что позволяет оперативно справляться с любыми ситуациями.

Фото из архива