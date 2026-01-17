Землячки с большой буквы: начинаем женскую летопись района.

Буда-кошелевская земля по праву славится своими жительницами. В разные годы имена передовых работниц в сельском хозяйстве, образовании, медицине, строительстве, лесном хозяйстве и других отраслях были на слуху. Но история пишется и сегодня: неменьший вклад в развитие малой родины вносят наши современницы. В наступивший Год белорусской женщины мы начинаем серию публикаций о тех, кто своей жизнью, трудом и преданностью делу создает настоящее и будущее нашего района. Первая страница этой летописи посвящена директору Уваровичского центра детского творчества Ирине Зыблевой.





– Ирина Борисовна, на ваш взгляд, насколько важно и символично, что наступивший год объявлен Годом белорусской женщины?

– Вижу, сколько в нашей стране делается для женщины, для реализации ее потенциала – профессионального, творческого, как поддерживается материнство. Вместе с тем понимаю, что белорусские женщины удивительны: сильные, самодостаточные, творческие, красивые, хранительницы домашнего очага. И каждая – гармоничное сочетание всех этих качеств. То, что 2026-й объявлен Годом белорусской женщины, в очередной раз доказывает, насколько мы ценны для государства и общества. Важно это осознавать и почетно чувствовать свою значимость.

– Вы занимаетесь любимым делом?

– Математик по образованию, я на протяжении 17 лет преподавала точную науку в Уваровичской школе. Столько же отдала творчеству в педагогике, но до сих пор при любой возможности стараюсь вновь соприкоснуться с миром формул и цифр. Математический склад ума всегда помогал и помогает в работе в ЦДТ: систематизировать, структурировать и, если нужно, анализировать то или иное направление деятельности. В нашем центре творчества насыщенная, динамичная, распланированная, а зачастую непредсказуемая жизнь. Оттого и интересная. А жизнь ЦДТ – значит, и моя жизнь, потому что большую часть времени провожу именно здесь.

– Трудно ли нести звание лучшего учреждения дополнительного образования страны?

– Координируя творческую конкурсную деятельность в районе, мы представляем ее на уровне области. Наш район входит в десятку лучших на Гомельщине, а по ежегодному рейтингу областного центра творчества детей и молодежи – в тройку лучших. И то, что по итогам 2024-го мы признаны лучшим учреждением в системе дополнительного образования в Беларуси, почетно и ответственно. Мы гордимся этим. Это результат труда всех – педагогов, детей, родителей. Я уверена, что и впредь будем работать результативно, так как выполняем важную миссию – развивать у детей творческие способности, социализировать их в обществе, помогать в профессиональном выборе, развитии личностных и коммуникативных качеств и самое главное – воспитывать ребят достойными гражданами Республики Беларусь.

Мы охватываем дополнительным образованием учащихся всего района: на базе школ работают наши объединения по интересам, а занятия ведут педагоги школ. Словом, творческая паутина ЦДТ в хорошем смысле этого слова обвила весь район и превратила его в большую лабораторию идей и проектов, объединившую педагогов и более чем 1350 детей. И надо понимать, каждого из них нужно заинтересовать, ведь в дополнительном образовании все основано на творчестве, инициативе, желании, мотивации.

Не могу не сказать о нашем коллективе, который, к слову, в подавляющем большинстве – женский. Каждый педагог – яркая творческая личность со своей изюминкой, своим подходом к работе. Трудятся они по программам, которые сами же и разрабатывают. Отдельные слова благодарности моей предшественнице, директору Дома пионеров, позднее Дома творчества, Елене Ивановне Кабаевой за творчески сформированный коллектив. Из 30 педагогов дополнительного образования 76% имеют высшее образование, более 80% – педагоги с высшей и первой квалификационными категориями. Это результат большой целенаправленной методической работы, которую курирует мой заместитель Ирина Коморова. Хочу отметить новаторский подход к работе у молодого методиста Дарьи Ковалевой. Заместитель по учебно-воспитательной работе Татьяна Кондратьева – генератор идей, благодаря ей освоили и внедрили анимацию. А педагоги народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўнiцы» под руководством Светланы Крикун учат детей вышивать, ткать, работать с соломкой, шерстью, словом, осваивать все виды ремесел, бытовавшие на территории района. Образцовый театр моды «Хобби-style», организатором и идейным вдохновителем которого является педагог Ирина Искрицкая, не раз становился победителем и призером «Мельницы моды». Руководитель образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Людмила Кабаева – неиссякаемый источник энергии для детей и коллег, а сам коллектив – первый заслуженный коллектив Республики Беларусь в системе дополнительного образования области. Важную роль в координации работы пионерских дружин играет председатель БРПО Светлана Титоренко. Образование в 2020-м филиала центра в г. Буда-Кошелево пошло нам на пользу: творческая жилка Людмилы Кирпичевой, Олега Белоусова, Натальи Коротчиковой и других педагогов только усилила нас.

– Чтобы быть счастливым в профессии, обязательно ли нужно достичь при этом карьерных высот?

– В ЦДТ я пришла в 2009-м и сразу на руководящую должность. Поначалу было трудно: вроде бы педагогика и работа с детьми, но все по-другому. Именно коллектив подставил плечо и помогал мне. А карьерный рост для меня не самоцель: чтобы реализовать себя в профессии, вовсе не обязательно двигаться вверх по служебной лестнице. Знаю много примеров, в том числе и в педагогической сфере, когда коллеги, преподавая любимые предметы, счастливы в профессии.

– Какими качествами должен обладать руководитель?

– В первую очередь, уметь нести огромную ответственность за педагогический коллектив. Но когда есть надежная команда не просто подчиненных, а единомышленников, тогда никакие трудности не пугают. Как руководитель вижу свою задачу в том, чтобы поддержать творческие идеи педагогов, сориентировать перед поставленными задачами, решить организационные вопросы. И если не могу что-то сделать руками, то могу проанализировать, что будет интересно, востребовано в том или ином конкурсе.

– В начале беседы вы отметили, что белорусская женщина – это симбиоз теплоты, женственности, доброты, материнства. А какая вы мама?

– Мои дочери, Анна и Маргарита, уже взрослые. Они значат для меня очень много, поэтому всегда борюсь с желанием взять под крыло, понимая, что нужно дать им возможность реализоваться самим. Думаю, такая дилемма знакома многим родителям. Рада, что обе дочери вплотную соприкоснулись с творческим миром ЦДТ, а младшая буквально выросла здесь: до сих пор при первой возможности выступает с «Мiлавiцай».

– Остается ли время на общественные нагрузки?

– Уже не первый созыв являюсь депутатом сельского Совета депутатов в Уваровичах. И доверие, которое оказывают жители горпоселка, для меня не пустой звук: стараюсь не просто выслушать, но и реально помочь землякам. Ведь я здесь выросла, родилась в Руденце, с отличием окончила Уваровичскую школу, живу в Красном Знамени. Здесь место моей силы. И мне хорошо и комфортно от того, что приношу пользу.

– Как белоруска, носитель и хранитель национального наследия, что вам в нем ближе?

– Нельзя отделить слово от танца, танец от песни, песню от рушника или вышивки – это одно целое, это душа нашего народа. Когда ты видишь белорусские танцы, слушаешь белорусские песни, говоришь на родном языке, понимаешь, что это неотъемлемая часть тебя. Неслучайно мы реализуем творческие проекты по изучению региональных традиций: это интересно и ребятам, и педагогам. И когда их презентуем, всегда ассоциируем себя с Буда-Кошелевским краем, демонстрируем его региональные особенности.

– Ирина Борисовна, в чем же значимость работы вашего коллектива?

– ЦДТ расположен в сельской местности, но услуги, которые мы предоставляем, соответствуют требованиям городских. Мы являемся современным многопрофильным учреждением, использующим в работе искусственный интеллект, мультипликацию, сочетаем традиции и инновации. Только за 2025 год в нашей творческой копилке 135 дипломов различного уровня. Но цифры – это не главное. Мы способствуем творческому росту будущих специалистов в разных отраслях, многие из которых, получив образование, возвращаются на малую родину, и всегда ждем в гости абсолютно всех выпускников. Ведь творчество, как и любовь к своей земле, остается с человеком навсегда.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора