С 1 января 2026 года в Беларуси вступил в силу запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в таре объемом более 1,5 литра. С соответствующим постановлением правительства можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новым правилам, производители и торговые организации обязаны прекратить реализацию пива и других напитков с содержанием спирта до 7% в пластиковой упаковке свыше полутора литров. Совет Министров утвердил ограничение еще в декабре 2024 года, однако его введение перенесли на год.

При этом магазины получили право распродать остатки продукции, если ее выпустили до 2026 года, и она еще годна к употреблению.

Запрет распространяется исключительно на полимерную упаковку, что должно сократить оборот крупной тары и изменить привычки потребителей. Власти рассчитывают, что новые меры помогут упорядочить рынок слабоалкогольных напитков и снизить риски злоупотребления.

