14 января член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрены результаты деятельности холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» и задачи на 2026 год.

«Холдинг «Гомельская мясо-молочная компания» является крупнейшим объединением перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса Гомельской области. Компания координирует деятельность входящих в нее предприятий, весьма успешно занимается продвижением продукции на внутреннем и внешних рынках, а также внедрением новых технологий переработки. Основными экспортными партнерами холдинга являются Российская Федерация, Казахстан и Китайская Народная Республика. Экспорт товаров постоянно увеличивается. На 2026 год в планах развития стоит дальнейшее увеличение объемов производства сельхозпродукции и ее экспорта. Конечно, при поддержке наших предприятий со стороны местных органов власти это выполнимые задачи», – отметила сенатор.