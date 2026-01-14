13 января член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Совета Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь», на котором были подведены итоги деятельности за 2025 год и определены задачи на 2026 год.

«Депутатский корпус Гомельщины и Гомельское областное отделение Белорусской парии «Белая Русь» осуществляют тесное взаимодействие. Регулярно проводятся различные мероприятия: диалоговые площадки, встречи с населением, молодежью, приемы граждан. Областное отделение партии оказывает поддержку в реализации гражданских инициатив, что способствует вовлечению наших граждан в решение местных вопросов, и также повышает авторитет партии среди людей. В текущем году наша совместная деятельность будет продолжена.

Кроме того, на итоговом заседании Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов нашим молодым людям было рекомендовано активно сотрудничать с молодежным движением «Искра», – отметила сенатор.