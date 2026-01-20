Член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич прокомментировала личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в адрес Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

«Обращение к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко стать учредителем Совета мира — новой международной организации свидетельствуем об авторитете нашего лидера среди мирового сообщества. Республика Беларусь во всем мире ассоциируется с личностью Главы нашего государства, сумевшего сохранить мир, целостность страны, суверенитет и традиционные ценности.

За период своего независимого и суверенного развития Беларусь доказала способность решать актуальные задачи, мы всегда твердо выражаем свою приверженность мирной жизни, отдаем приоритет политико-дипломатическим мерам. В настоящее время как никогда важно работать на упреждение угроз безопасности и превентивное воздействие на кризисные ситуации», – отметила сенатор.