На озере п. Красное Знамя Узовского сельсовета ее организовали районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с арендатором водоема — ООО «Шварц Перфоменс».

Зимой рыбе часто не хватает кислорода подо льдом, и это может привести к ее гибели. Чтобы помочь сохранить водные ресурсы, специалисты сделали проруби и провели аэрацию. Благодаря этому вода обогащается кислородом, очищается от вредных газов и перемешивается, создавая лучшие условия для жизни рыбы. Такая работа проводится не только на этом озере, но и на других водных объектах района.

Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных жителей принять участие в сохранении водных богатств и помочь рыбе благополучно пережить зимний период.