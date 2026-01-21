Наталья Кочанова: «Ни в одной другой стране мира не было такого, чтобы целый год был посвящен женщинам. Мы очень признательны нашему Президенту за это решение».

В стране дан старт Году белорусской женщины. И это не просто символический жест, а импульс для конкретных дел и общественного диалога. От новых законов и запуска масштабных проектов до вопросов самореализации и роли женщин в обществе. О том, как идея Года белорусской женщины будет воплощаться в жизнь, в эксклюзивном интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал человек, чей статус позволяет увидеть картину целиком: председатель Совета Республики, член президиума самой массовой женской организации страны — Белорусского союза женщин — Наталья Ивановна Кочанова.

— Наталья Ивановна, в чем вы видите смысл и цель объявленного Главой государства Года белорусской женщины? Это в первую очередь год признания заслуг, год решения конкретных проблем или год консолидации общества вокруг традиционных ценностей?

— Все в комплексе. Конечно, это и оценка того вклада, который вносят женщины в укрепление экономики нашей страны и в целом в ее устойчивое и эффективное развитие абсолютно по всем направлениям.

И то, что нынешний год объявлен Президентом Годом белорусской женщины, еще раз подтверждает то внимание, которое уделяется женщинам в нашей стране. Александр ­Лукашенко неспроста говорит, что он «женский Президент».

По уровню поддержки женщин Беларусь демонстрирует яркий пример для многих других стран мира. Участвуя в международных женских форумах и других мероприятиях по линии межпарламентского взаимодействия, я всегда с гордостью говорю о тех мерах, которые принимаются в Беларуси по поддержке женщин и семей с детьми. Кроме того, ни в одной другой стране мира не было такого, чтобы целый год был посвящен женщинам. Мы очень признательны нашему Президенту за это решение.

— Объявленный 2026‑й Годом белорусской женщины ставит цель популяризации роли женщины и ее вклада в развитие общества. Для парламентариев это станет поводом проанализировать «гендерное» законодательство и, возможно, внести дополнительные предложения, направленные на повышение статуса женщин, защиту их прав и интересов?

— Политика нашего государства направлена на создание необходимых условий для наиболее полной реализации женщин во всех сферах жизни. Беларусь по индексу гендерного неравенства занимает 27‑е место среди 172 стран. И это показательно: в нашей правовой системе отсутствуют дискриминационные положения в отношении женщин. По просьбам белорусок мы скорректировали список запрещенных работ, и теперь они могут трудиться в том числе по профессиям, которые ранее относились к категории тяжелых. Ограничения остались лишь там, где это продиктовано заботой о здоровье.

Да, мир меняется, женщина становится более самодостаточной, уверенной в себе, она сама определяет свой путь и будущее. Но при этом закон по‑прежнему оберегает ее основное право — быть женщиной, супругой и мамой. Это закреплено в Конституции, Кодексе о браке и семье. В Концепции национальной безопасности сделан акцент на всемерной защите и сбережении института традиционной белорусской семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению.

В стране действует большое количество мер социальной поддержки: различные пособия для семей, воспитывающих детей, в том числе многодетных, утверждены государственные награды, такие как орден Матери (за рождение и воспитание пятерых и более детей). Есть преференции в пенсионном обеспечении, в системе здравоохранения. Так, наниматель по закону должен предоставить один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации — это важно и для сохранения женского здоровья. Гарантии для женщин, в том числе беременных и воспитывающих детей с особенностями развития, будут и далее совершенствоваться.

— Беларусь активно выступает на международных площадках в защиту традиционных ценностей и традиционной семьи. Станет ли Год белорусской женщины частью этой внешнеполитической коммуникации? Каким образом мы будем представлять белорусский опыт и взгляд на роль женщины в обществе за рубежом?

— Безусловно, Год белорусской женщины будет широко анонсироваться на всех международных парламентских площадках: в Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, Межпарламентском союзе, Парламентской сети Движения неприсоединения, Парламентском форуме БРИКС‑плюс, в работе которых члены Совета Республики принимают активное участие. Мы содействуем успешному развитию сотрудничества с женскими союзами и ассоциациями на всех континентах в ходе международных встреч и визитов для укрепления диалога и консолидации женщин разных стран, культур и цивилизаций. По нашей инициативе подписаны соглашения о сотрудничестве между БСЖ и женскими ассоциациями, в том числе на региональном уровне, с Китаем, Вьетнамом, странами Африканского континента. В этом году в четвертый раз мы проведем Белорусско‑Узбекский женский бизнес‑форум. Он создавался по инициативе женщин‑парламентариев двух стран, но уже давно вышел за гендерные рамки, став мощной экономической, политической и гуманитарной площадкой для реализации национальных интересов Беларуси и Узбекистана.

— Сегодня много говорят о роли женщины в обществе. Как вы считаете, нужно ли формировать или продвигать некий обновленный, современный образ белорусской женщины? Если да, то какими ключевыми чертами он, на ваш взгляд, должен обладать?

— Конечно, мир меняется, прогресс ведет государства вперед, появляются новые технологии, открываются безграничные возможности… Но есть вещи, которые остаются неизменными. Мне запомнилось, как на одном из наших семейных форумов одна многодетная мама сказала, что женщине надо вернуться к своему исконному предназначению — быть матерью. Забота, доброта — это вечные ценности, та внутренняя опора, на которой держатся не только человеческие отношения, семьи, но и все общество в целом.

В современном мире много говорят об эмансипации, равных правах для женщин и мужчин. И в нашей стране никто не ущемляет женщин. Если белоруска сегодня хочет достичь успеха в учебе или карьере, по гендерному принципу у нас нет никаких преград. Единственное, что требуется, — ответственное отношение к своему делу, желание и трудолюбие.

Примеров тому множество. На прошлой неделе состоялся ряд кадровых назначений. Женщины получили руководящие должности в райисполкомах, вузах, в Администрации Китайско‑Белорусского индустриального парка «Великий камень», посты на дипломатической службе. И женщины не уступают мужчинам в мастерстве руководить. Конечно, есть ряд высоких должностей в силовых структурах, которые занимают только мужчины. И это абсолютно правильно. В это непростое время, когда мы видим, сколько горячих точек появляется на планете, именно мужчины должны защищать страну. Но наши женщины никогда не останутся в стороне — они всегда помогут и поддержат. И все же женщина должна оставаться женщиной. В этом ее сила.

— Совет Республики известен своей деятельностью в регионах, работой с обращениями граждан, прямыми телефонными линиями. Анализируя поступающие вам просьбы и предложения, что сегодня больше всего волнует белорусок?

— Мы постоянно общаемся с людьми: на предприятиях, в организациях, в учреждениях, проводим приемы по личным вопросам. Бывая в районах, я всегда стараюсь зайти в местный магазин, поговорить с продавцами и покупателями, узнать, чем они живут, что их тревожит. На этих встречах вопросы звучат самые разные. К сожалению, часто затрагиваются семейные отношения. Иногда браки распадаются, женщина вынуждена одна воспитывать детей, а бывший муж не считает необходимым платить алименты. Бывает и наоборот: по решению суда дети остаются с отцом, а он не дает им общаться с мамой. И все эти ситуации требуют внимания. Отдельная проблема — одиночество. Мужчины и женщины боятся или не хотят знакомиться, заводить отношения и брать ответственность.

Говоря о демографической безопасности, начинать следует с детского сада и школы, с малолетства говорить о важности семьи и культуре взаимоотношений мужчины и женщины, эмоциональной зрелости и уважении друг к другу. Нам необходимо прививать правильные традиции молодежи, чтобы она понимала, что в современном мире доброе отношение друг к другу выходит на первый план.

— Наталья Ивановна, как член президиума БСЖ вы принимаете активное участие в деятельности данной организации. На ваш взгляд, как союз женщин может стать еще более эффективной площадкой для выявления и продвижения женских лидеров из глубинки, чьи инициативы затем могут быть услышаны на уровне районных, областных советов и даже в Парламенте? Как усилить эту «вертикаль» женской инициативы?

— Мы тесно сотрудничаем с Белорусским союзом женщин. С молодежным крылом БСЖ взаимодействует и наш Молодежный совет, который возглавляет молодая и очень активная девушка — Алина Ретькова. И сегодня нет сомнений: развитие женского лидерства в регионах нужно поддерживать. Местные органы власти являются своеобразной кузницей женских кадров. Важно на местах создавать площадки для обмена опытом и примерами реальной практической помощи женщинам в бизнесе, политике и социальной сфере, проводить конкурсы с последующей поддержкой лучших инициатив и держать на контроле ход их реализации.

Сегодня Белорусский союз женщин имеет разветвленную сеть: в каждом районе, в каждом городе действуют первички, они созданы и на предприятиях, и в организациях, и в различных учреждениях страны. Но при этом важно не потерять управляемость. Мы не должны зацикливаться только на проведении мероприятий, которые, несомненно, нужны.

Главное — дойти до женщин, которым необходима наша помощь: в лечении, в материальной поддержке, в социализации, если есть ограничения по здоровью. Поддержка не должна быть громогласной, ее не надо превращать в пиар‑кампанию. Это должна быть ежедневная кропотливая работа — где‑то помочь советом, где‑то сделать небольшое, но доброе дело. Иногда достаточно нескольких искренних слов, чтобы человек принял верное решение и вышел из критической ситуации. Вот где мы по‑настоящему нужны.

И абсолютно правильно говорил Президент, обращаясь к гражданскому обществу: каждая организация должна занять свою нишу. Задача Белорусского союза женщин — оказывать реальную помощь тем, кто сегодня в этом нуждается, и поддерживать политику, которая проводится в нашей стране на благо людей.

— Год женщины — хороший повод обратить внимание на охрану здоровья матерей. Вы лично внесли большой вклад в то, что в Национальном календаре прививок появилась вакцина от вируса папилломы человека. Планируется ли на уровне Минздрава и Парламента разработать или актуализировать национальную стратегию по охране здоровья женщин на всех этапах жизни, уделив особое внимание профилактике, ранней диагностике онкологических и других заболеваний?

— Здоровье матери и ребенка — основа демографического, экономического и интеллектуального будущего нашей страны. Сегодня этому вопросу уделяется первостепенное внимание: от своевременной диспансеризации до помощи в обретении материнского счастья, включая проведение бесплатной процедуры ЭКО для семейных пар. Сейчас прорабатывается вопрос возможности увеличения таких попыток за счет средств государства. И это не говоря о трехлетнем декретном отпуске, пособиях по беременности, а также при рождении и воспитании детей, включая материнский капитал, размер которого регулярно повышается.

С октября 2025 года в национальном календаре появилась бесплатная прививка от вируса папилломы человека. Вакцинация от ВПЧ поможет предотвратить одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин — рак шейки матки, снизить смертность и сохранить репродуктивное здоровье потенциальных матерей. Первую дозу вакцины получили более 75 процентов девочек‑подростков. Это стало возможным после визита делегации Совета Республики в Китай в 2024 году и переговоров с руководителями фармацевтической компании.

Ведется серьезная работа над проектом Кодекса о здравоохранении с учетом всех последних нюансов и медицинских практик, в том числе в области профилактики и диагностики. Но своевременное обращение к врачу — это уже зона ответственности самих граждан. От каждого из нас зависит, каким ты встретишь старость, с какой жизненной энергией. Каждому хочется чувствовать себя комфортно, особенно в почтенном возрасте.

— На недавнем заседании президиума Совета Республики рассматривались предложения Совета Республики в проект республиканского плана мероприятий по проведению Года белорусской женщины. Какие интересные предложения инициировали члены Совета Республики?

— Прежде всего мы должны продолжить те масштабные мероприятия, которые уже проводятся в Беларуси. Например, форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство», где особое внимание уделяется роли женщин в формировании духовно‑нравственных и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения. Эти ценности разделяют наши страны — партнеры по СНГ, они готовы делиться своими наработками и идеями в вопросах воспитания детей, сохранения женского здоровья и повышения демографии. Поэтому в этом году форум впервые пройдет в международном формате.

Безусловно, в Год белорусской женщины, объявленный Главой государства, должна быть не только продолжена, но и усилена работа непосредственно на местах. Ведь мы — члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов — находимся в постоянном контакте с людьми. Поступающие к нам обращения женщин, в том числе оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не остаются без внимания.

Протянув им однажды руку помощи, мы и дальше следим за их судьбами. Искренне радуемся, если их жизнь наладилась, если женщина стала счастливой и здоровой, если восстановилась семья или она встретила достойного мужчину, вышла замуж и родила детей. Зачастую это очень деликатные вопросы, которые не требуют огласки. Ведь речь идет о женщинах с зависимостью от алкоголя и наркотиков, о женщинах, лишенных родительских прав, или о тех, кто находится в шаге от того, чтобы потерять самое дорогое — собственных детей. Кого‑то необходимо защитить от домашнего насилия, кому‑то — помочь найти работу после выхода из мест лишения свободы. К сожалению, нередко бывает, что женщина оказывается наедине со своей проблемой, не зная, куда и к кому обратиться. Не найдя поддержки и понимания у окружающих, она возвращается туда, откуда пыталась вырваться. Редкий человек, опустившись на самое дно, может от него оттолкнуться и подняться вверх, преодолев свои слабости.

Проект, который мы запустим в этом году, — «Рука помощи» — как раз для тех женщин, которые готовы бороться до конца за право быть счастливыми. Это целый комплекс мероприятий, включая медицинское лечение, психологическую и юридическую помощь, постоянный контакт с куратором. Мы рассчитываем, что проект станет постоянным. Если мы сможем помочь хотя бы одной женщине, это уже будет великое благо.

Еще одна инициатива — создание цифровой платформы, в рамках проекта «Лицом к истории: женский путь Беларуси», где будет собрана информация о белорусках, которые во все времена оставались для страны надежной опорой, внесли особый вклад в становление, развитие и процветание суверенной Беларуси. Эта платформа станет уникальным ресурсом для сохранения памяти и преемственности, передачи молодежи опыта и силы безграничной женской любви — от военных лет до наших дней. По сути, это будет цифровой музей, посвященный достижениям белорусской женщины — сильной, мудрой и прекрасной.