С этого года для абитуриентов станет доступной электронная версия сертификата ЦЭ и ЦТ, заверенная электронной цифровой подписью. Об этом рассказали журналистам в Республиканском институте контроля знаний на пресс-мероприятии, приуроченном к 25-летию учреждения.

В настоящее время в системе образования республики проводится работа по внедрению электронных сертификатов ЦЭ и ТЦ. Разработкой документов, подлинность которых будет подтверждаться электронной цифровой подписью, занимаются специалисты Республиканского института контроля знаний. Возможность просмотра электронных сертификатов из личного кабинета участника ЦЭ/ЦТ появится уже в этом году. Электронный сертификат в том числе снизит нагрузку на приемные комиссии вузов, а также исключит человеческий фактор ошибок при внесении данных.

Пока он полностью не заменяет бумажный вариант, но со временем станет полноценной частью цифровой системы образования.

«Мы работаем над обеспечением общереспубликанской систематизации электронной очереди с электронными сертификатами, а также реализацией единой образовательной программы РТ. Если сейчас программа делится на три этапа, то мы планируем построить работу так, чтобы это был один общий этап продолжительностью восемь месяцев с настоящей образовательной программой подготовки, включающей курсы, видеолекции, консультации. Как методический центр мы будем продолжать проводить научно-исследовательскую работу в сфере организации тестирования и совершенствования цифровизации», — рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

Он также отметил, что высокую эффективность еще в период прошлогодней вступительной кампании показала доступность для абитуриентов, сдававших ЦЭ и ЦТ, в личном кабинете после получения оценок за испытание электронной версии бланка ответов. «Это в разы снизило количество обращений на пересмотр результатов экзамена. В прошлом году нам поступило всего два таких обращения, тогда как в предыдущие их количество доходило до тысячи. Ребенок сам видит свой результат — все честно, прозрачно и объективно», — рассказал директор.

Растет популярность телеграм-канала, который администрируется специалистами института, а также чат-бота, где абитуриенты могут получить ответ на самые популярные вопросы в режиме-онлайн.

belta.by