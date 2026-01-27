Порядка 670 бригад энергетиков для ликвидации возможных повреждений сформировано в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.
Энергетики Беларуси готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, заявили в «Белэнерго» в понедельник.
По прогнозам синоптиков, в начале недели ожидается снег и мокрый снег, а на юго-западе и западе страны днем возможен дождь. На дорогах — гололед и гололедица.
«ГПО «Белэнерго» сообщает, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий энергосистема республики переведена в состояние повышенной готовности», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сформировано порядка 670 укомплектованных бригад для ликвидации возможных повреждений.