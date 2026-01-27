Энергетики Беларуси готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, заявили в «Белэнерго» в понедельник.

По прогнозам синоптиков, в начале недели ожидается снег и мокрый снег, а на юго-западе и западе страны днем возможен дождь. На дорогах — гололед и гололедица.