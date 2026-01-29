С 28 января в регионе зафиксированы кратковременные нарушения электроснабжения в 130 населенных пунктах. Причиной аварийных ситуаций стали сложные погодные условия, вызвавшие опасное обледенение проводов и деревьев.

В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий и прогнозируемым резким понижением температуры воздуха сохраняется вероятность новых повреждений электросетей.

Для обеспечения надежной работы энергосистемы организовано дежурство дополнительного персонала и круглосуточный мониторинг состояния электрических сетей. Оперативные бригады находятся в полной готовности к реагированию на возможные повреждения.

В случае обнаружения оборванных проводов, не подходите к ним на расстояние ближе 8 метров и сообщайте о данных фактах по телефонам аварийных служб – 115 и 144.

Гомельщина официально