Будь то видео, изображение, аудио или текст — если вы его опубликовали, распространили или просто переслали, отвечать придется вам, а не искусственному интеллекту.

Распространение фейковых новостей, сгенерированных цитат или дипфейков может повлечь за собой штраф за распространение недостоверной информации. Если же такой контент вызовет общественный резонанс или нарушит порядок, возможна уголовная ответственность.

ИИ не возьмет на себя вину, не придет на допрос и не заплатит штраф.

Поэтому перед публикацией контента, созданного ИИ, следует задуматься: готовы ли вы нести за него личную ответственность?