Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители банковской и финансовой сфер страны. От их компетентности, ответственности и человеческих качеств во многом зависят стабильность и развитие экономики в целом и благополучие каждого жителя. Героини нашей статьи – специалисты Центра банковских услуг №315 в г. Буда-Кошелево ОАО «Белагропромбанк» Ирина Андросенко и Наталья Гуркова.

Они ежедневно воплощают в жизнь принцип «Финансы – во благо людей и страны» в нашем районе. А их профессиональный путь, насчитывающий не один десяток лет, – яркий пример верности выбранному делу, постоянного развития и искреннего служения людям.

Начальник отдела розничных продаж Ирина Андросенко пришла в профессию осознанно. Окончив школу с отличием, она одинаково хорошо владела и точными, и гуманитарными науками. Но ее буквально манил волшебный мир цифр и расчетов. «Мне хотелось, чтобы работа, несмотря на серьезность, была увлекательной, сочетающей интеллектуальный труд с творческим. И все это я нашла именно в банковской сфере», – делится Ирина Владимировна.

Впечатляет и образовательный путь моей собеседницы: учеба по специализации «Бухгалтерский учет в банке» в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, в магистратуре Белорусского государственного экономического университета. Сегодня она не просто работает в банке, а ощущает себя частью системы, которая движет экономику вперед и предоставляет людям инструменты для реализации их планов. «Выступая в роли финансового навигатора, помогаю клиентам ориентироваться в мире денег, не бояться их и использовать для своего же блага. Поэтому приятно видеть, как моя работа реально меняет чью-то жизнь к лучшему», – говорит Ирина Андросенко.

Под ее руководством работают четыре специалиста по обслуживанию частных клиентов. Она ценит своих коллег как профессионалов и как единую команду, ведь сплоченность коллектива для Ирины Андросенко – одна из основ успеха. По сути каждый третий житель района является держателем карточки ОАО «Белагропромбанк». Большинство из них проживает в сельской местности, таким образом на деле работают два ключевых принципа банка – мобильность и доступность услуг. И сама Ирина Владимировна, и ее подчиненные нередко выезжают на встречи в трудовые коллективы, рассказывают о новых услугах, информационной безопасности как горожанам, так и сельским жителям. Благодаря современным технологиям с помощью планшета прямо на месте оформляют банковские карты, кредиты, проводят другие финансовые операции.

«Банк никогда не меняла и не планирую, – с уверенностью заявляет Ирина Андросенко. – Это государственная структура с разветвленной сетью, имеющая многолетнюю историю и доверие граждан. Здесь я проходила практику в студенческие годы, на основе имеющихся в банке сведений и данных защитила в свое время дипломную работу, тут выросла как специалист».

Не забывает моя собеседница и о творческом начале в банковском деле. О нем говорит примерно так: это умение ладить с людьми и создавать уютную атмосферу при обслуживании. Кроме того, она, как и другие специалисты ЦБУ №315, – активные участники патриотических мероприятий, акций, проводимых как в районе, так и инициированных Региональной дирекцией по Гомельской области ОАО «Бел-агропромбанк». Творческое начало, и не только, Ирина Андросенко проявляет и в профсоюзной работе. Как профсоюзному лидеру ЦБУ, за вклад в укрепление и развитие профсоюзного движения банка ей объявлена благодарность объединенной профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк».

В динамичном мире предпринимательства, где каждый день приносит новые вызовы, особенно важна надежная поддержка со стороны финансовых институтов. Таким надежным ориентиром и опорой для своих клиентов стала главный специалист корпоративного бизнеса Наталья Гуркова.

Под ее чутким руководством находится обслуживание 165 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей г. Буда-Кошелево и района. Ежедневно Наталья Владимировна помогает им в расчетно-кассовом обслуживании, проводит активные операции, занимается кредитованием и оформлением корпоративных пластиковых карточек для хозяйственных целей. Это большая ответственность и кропотливый труд.

В банковской сфере Наталья Гуркова с 2000 года, а в ОАО «Белагропромбанк» пришла в мае 2022-го. Ее профессиональная династия вызывает искреннее уважение: работе в этом же банке 40 лет жизни отдала ее мама, заложив тем самым основу семейной традиции служения финансовому делу. Окончив Гомельский госуниверситет имени Ф. Скорины, Наталья Владимировна также на практике выбрала банковское дело: работала в сфере автоматизации, с физическими лицами, занимала должность главного экономиста в «Беларусбанке». Этот путь сделал ее универсальным и востребованным специалистом.

«Работать сложно везде, если добросовестно относишься к своим обязанностям, – признается Наталья Гуркова. – Нужно неукоснительно следовать инструкциям, досконально знать нормативные документы, постоянно повышать квалификацию. Но если с частными клиентами больше поток производимых операций, то с юридическими лицами – всегда большой объем документации. Каждый кредитный пакет или залог необходимо тщательно подготовить, проверить, при необходимости доработать. А тесное взаимодействие с руководителями, главными бухгалтерами, юристами предприятий требует от меня не только глубоких банковских знаний, но и понимания экономических процессов в целом».

Неслучайно ключевым принципом своей работы Наталья Владимировна считает постоянное развитие. «Учиться нужно всегда, – уверена она. – Будучи экономистом и придя в банковскую сферу, пришлось многому учиться, изучать локально-нормативные документы, а в «Белагропромбанке» заново осваивать тонкости работы именно с юридическими лицами».

Сегодня Наталья Гуркова не просто специалист, выполняющий свои обязанности. Это связующее звено между клиентами и банком, человек, который честно и профессионально продолжает семейное дело. В ее ежедневном труде сливаются воедино верность традициям, экспертный подход и искреннее желание быть полезной родному краю, поддерживая его экономическое развитие.

Ирина Андросенко и Наталья Гуркова поздравляют руководство, коллектив Центра банковских услуг №315 в г. Буда-Кошелево ОАО «Белагропромбанк», а также всех работников финансовой и банковской сфер страны с профессиональным праздником! Желают новых креативных идей и возможностей для их осуществления, реализации профессионального потенциала, благополучия, мира и счастья в кругу родных и близких людей.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора