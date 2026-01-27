Ингредиенты:
— яйцо — 2 шт.;
— сахар — 250 г.;
— сода — 1 ч. л.;
— раст. масло — 0.5 стакана;
— мука — 2 стакана;
— молоко — 1 стакан;
— ванилин — 1 ч.л.;
— фрукты и ягоды — по вкусу (клубника, персик, абрикос, черника).
Приготовление:
1. Муку перемешиваем с содой. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, молоко, ванилин и муку. Форму смазываем маслом и посыпаем мукой.
2. Выливаем тесто в форму.
3. Сверху выкладываем фрукты и ягоды. Можно использовать как свежие, так и замороженные.
4. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем 30 минут до золотистого цвета.