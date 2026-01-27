Ингредиенты:

— яйцо — 2 шт.;

— сахар — 250 г.;

— сода — 1 ч. л.;

— раст. масло — 0.5 стакана;

— мука — 2 стакана;

— молоко — 1 стакан;

— ванилин — 1 ч.л.;

— фрукты и ягоды — по вкусу (клубника, персик, абрикос, черника).

Приготовление:

1. Муку перемешиваем с содой. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, молоко, ванилин и муку. Форму смазываем маслом и посыпаем мукой.

2. Выливаем тесто в форму.

3. Сверху выкладываем фрукты и ягоды. Можно использовать как свежие, так и замороженные.

4. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем 30 минут до золотистого цвета.