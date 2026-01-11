По информации Белгидромета, на большей части территории страны уже в ближайшую ночь ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов, местами — до минус 25 градусов, на дорогах снежный накат, гололедица. В ГУ ГАИ МВД напомнили автомобилистам о мерах безопасности в такую погоду, сообщает БЕЛТА.

Как отметили госавтоинспекторы, в такую погоду для автомобилистов к снежным заносам добавляются проблемы с запуском двигателя, обмерзанием стекол, дверей и замков. Во избежание неприятных ситуаций на дороге ГАИ рекомендует проверить состояние аккумулятора, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя, отопления салона, обдува и обогрева стекол.

Зимние шины должны быть с достаточной величиной протектора, а бачок омывателя заправлен незамерзающей жидкостью. Перед поездкой важно очистить автомобиль от снега и льда, иметь в машине щетку со скребком, лопату, трос, провода для «прикуривания», отметили госавтоинспекторы.

В сильный мороз рекомендуется увеличить время прогрева двигателя, первое время двигаться не спеша, без резкого увеличения оборотов. В пути важно выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части, увеличить дистанцию и боковой интервал, во избежание заноса маневрировать, разгоняться и замедляться плавно.

Пешеходам даже на регулируемом переходе нужно убедиться, что водители их видят и успеют остановиться.

По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают оказывать содействие дорожным и коммунальным службам в уборке снега, а также помогать автолюбителям, попавшим в трудную ситуацию.

«Не оставляйте свои транспортные средства вдоль проезжей части и во дворах, где они могут помешать снегоуборочной технике, к нарушителям будут применяться меры эвакуации», — подчеркнули в МВД.

Автовладельцам, попавшим в незначительные ДТП, рекомендуется составлять европротоколы. Получить круглосуточную консультацию по правилам их оформления можно в кол-центре Белорусского бюро по транспортному страхованию по номеру 140.

«Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!», -заключили в МВД.