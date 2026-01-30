Как обезопасить себя на дороге в морозы, БЕЛТА рассказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что с 31 января по 2 февраля в республике ожидаются сильные морозы. Что следует делать водителям, чтобы максимально обезопасить себя в непогоду? Сотрудники ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто, особенно с дизельным двигателем. Если же есть острая необходимость в поездке, то перед отправлением следует убедиться в исправности транспорта, проверить уровень охлаждающей и стеклоомывающей жидкостей, заряд аккумулятора, давление в шинах, работоспособность систем отопления в салоне, обогрева стекол и зеркал.

Водителям желательно одеться тепло, захватить с собой термос с горячим чаем или кофе, плед, пауэрбанк для зарядки телефона, трос, лопату, провода для «прикуривания» автомобиля. Бензобак лучше всего держать заправленным топливом выше половины. При неблагоприятных погодных условиях нужно воздержаться от резких маневров, разгона и торможения. Следует заблаговременно снижать скорость при приближении к железнодорожным переездам, закруглениям дорог, остановкам общественного транспорта, «зебрам» и светофорам.

ГАИ напоминает пешеходам, что важно тепло одеваться, отказаться от алкоголя и курения на морозе, при охлаждении рук и ног нужно шевелить пальцами, чтобы избежать обморожения. На остановках общественного транспорта рекомендуется стоять подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса автомобилей. При переходе через проезжую часть по регулируемому или нерегулируемому пешеходному пешеходу нужно смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что все машины успели остановиться.

«Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите от этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!», — отметили в Госавтоинспекции.