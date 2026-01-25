Жительница Минска Илона рассказала агентству «Минск-Новости» о конфликте, который произошел с ней по дороге из детского сада. Женщина ехала за рулем, ее дочь находилась в детском кресле. В какой-то момент водитель соседнего автомобиля начал вести себя агрессивно, а на светофоре заявил, что сообщит в милицейский чат-бот из-за курения при ребенке. По словам Илоны, она не курила обычные сигареты — в машине был использован вейп. Действительно ли за это могут привлечь к ответственности?

Что говорит закон

Как пояснил старший участковый инспектор Заводского РУВД Минска, майор милиции Денис Калюжный, в соответствии с Декретом Президента №28 электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака официально приравнены к обычным сигаретам. Закон не делает между ними различий — их использование считается курением.

Курение в машине с ребенком запрещено

Тем же декретом установлен прямой запрет на курение в автомобиле, если в салоне находится ребенок младше 14 лет. Это правило распространяется как на сигареты, так и на вейпы.

За нарушение предусмотрена ответственность по статье 19.9 КоАП Республики Беларусь — штраф до 4 базовых величин (одна базовая величина составляет 45 рублей).

Где еще нельзя курить и использовать вейпы

Ограничения действуют не только в автомобилях. Курение и использование электронных систем запрещены:

на детских площадках;

в лифтах и вспомогательных помещениях жилых домов;

на остановках общественного транспорта;

в подземных переходах и метро;

на пляжах;

в учреждениях образования, больницах, санаториях;

в спортивных комплексах, театрах, торговых центрах;

в транспорте общего пользования и помещениях госорганов.

В Минске также действуют зоны, свободные от курения, — прежде всего парки и скверы. Все эти правила одинаково распространяются и на вейпы.

Можно ли пожаловаться через чат-бот

В Telegram действительно работает чат-бот «Обратная связь минской милиции Официальный» (@MinskPolice_bot). Через него можно сообщить о правонарушении, указав место, время и описание ситуации, а также прикрепить фото или видео. Все обращения поступают в дежурную службу и подлежат проверке.

Какое наказание возможно

Если подобное нарушение совершено впервые, участковый инспектор, как правило, ограничивается предупреждением. При повторном случае будет назначен штраф.

Так как речь идет о защите прав и безопасности ребенка, после выявления нарушения к семье может быть временно привлечено внимание инспекции по делам несовершеннолетних.