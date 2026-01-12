Злоумышленники способны имитировать ваш голос, используя современные технологии. Чтобы создать убедительную подделку, аферистам достаточно иметь около 20 секунд вашей речи.

Продолжительность разговора с подозрительным абонентом только увеличивает риск получения ими достаточного количества аудио для создания фейкового клона. Даже невинные ответы на простые вопросы могут быть использованы для формирования голосового слепка.

Применяя нейросети, мошенники могут генерировать голосовые записи, которые практически невозможно отличить от настоящего голоса. Это создает широкие возможности для обмана: злоумышленники могут убедить родственников и друзей жертвы перевести деньги или совершить другие действия, выдавая себя за неё.

Главный совет для защиты от подобных схем: избегайте разговоров с незнакомыми телефонными номерами.

Обязательно предупредите своих близких о существующей опасности и проявляйте бдительность: не доверяйте неизвестным людям, звонящим по телефону, даже если вам кажется, что вы слышите знакомый голос.