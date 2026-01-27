Горячая линия по вопросам проведения репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ) будет работать 31 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

Звонить можно будет в Министерство образования по номеру (8017) 222-64-01. А также в РИКЗ: по вопросам содержания экзаменационных (тестовых) работ — номер (8017) 311-00-07, организационным вопросам (в том числе техподдержки) — номер (8017) 311-00-11. Режим работы: с 9.00 до 16.00.

«В случае возникновения вопросов, связанных с проведением репетиционного централизованного экзамена, за оперативной помощью могут обратиться как учащиеся и педагоги, так и родители выпускников», — проинформировали в РИКЗ.