Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Часто мне приходилось с вами общаться. Особенно в эту зиму. Не зря напрягал я и области, и страну, и вас. Особенно с зимовкой скота. И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? Особенно с сохранностью скота. Что настораживает? Это самый важный вопрос. Какие регионы у нас впереди, а какие отстают? И, самое главное, причина того, что мы где-то не срабатываем», — обозначил тему разговора глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как решаются ранее поставленные задачи по восстановлению и организации работы районных организаций, таких как райагросервис, райсельхозхимия, строительные организации. «Чтобы в руках у председателя райисполкома (ты работал председателем райисполкома, знаешь, что это такое) был какой-то инструмент для того, чтобы не просто сидеть в кабинете и «руками водить» — руководить кем-то. Но чтобы у него был инструмент на что-то влиять и оказывать помощь и поддержку. У нас есть ряд районов, которые эти задачи решили. И по весне, конечно, мы поедем туда и пригласим соответствующих должностных лиц, чтобы они понимали, как это надо сделать», — сказал Президент.