Аграрии Будакошелевщины заняты на подготовке сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам.

Главный специалист отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Артем Кучеров отметил, что к 1 марта готовность сельскохозяйственной техники, которую планируется задействовать в весенней посевной кампании, должна составлять не менее 95 процентов. В первую очередь акцент сделан на технике, которой первой предстоит выйти в поле весной.

– Сельхозпредприятия придерживаются разработанного и утвержденного графика проведения ремонтных работ. На данный момент в них нуждаются 256 единиц техники. В среднем за неделю осуществляется ремонт 44 единиц. Взятые темпы позволяют говорить о том, что их готовность будет к весне не ниже доведенного показателя, – подчеркнул Артем Сергеевич.

Продолжается восстановительный сезон и в КСУП «Губичи». В хозяйстве 44 единицы техники весенне-полевого назначения, из них 17 нуждаются в ремонте. В их числе 5 тракторов, 3 дискатора, а также плуги, сеялки, машины для внесения органических удобрений, опрыскиватели и другие сельхозагрегаты.

– Нет сомнений, что к обозначенному сроку трактора, дискаторы, плуги будут готовы, – уверен главный инженер Сергей Матьянов. – В помощь к нам на преддипломную практику прибыли учащиеся аграрно-технического колледжа Тимофей Вербовский и Кирилл Козлов. Парни толковые, старательные, не боятся спрашивать совета у опытных работников. Наравне с механизаторами молодежь ремонтирует трактора.

В день визита корреспондента «Авангарда» на мех-двор хозяйства трактористы-машинисты Сергей Николаенко и Иван Маталыгин «колдовали» над двумя тракторами МТЗ-3522 и МТЗ-82 (еще один «стальной конь» находится на ремонте на Гомельском мотороремонтном заводе), а водитель Александр Лутенков ремонтировал МАЗ, на котором он летом 2025 года перевез более 1500 тонн зерна. «В предстоящую уборочную кампанию планирую увеличить прошлогодний результат, – отметил Александр Иванович. – Нынешний год для меня уже 24-й в этом сельхозпредприятии. У меня достаточно опыта, чтобы выполнять любую работу, в которой нужен грузовой автомобиль».



Александр Лутенков

Что касается Сергея Николаенко, то его фамилия на слуху: он сын опытнейшего агрария Василия Николаенко, который, даже находясь на заслуженном отдыхе, выезжает в поле. «До весенне-полевых работ осталось не так много времени, поэтому о состоянии техники заботимся уже сейчас. Делать все заблаговременно, а не в последний момент меня научил отец, – делится тракторист-машинист. – Этому теперь и я учу молодых механизаторов. Зачем суетиться перед выходом в поле, когда заранее можно позаботиться об исправности трактора?» Опыт, а также переданные отцом знания позволяют ему справляться с поломками. Где не справляется сам – помогают коллеги. Среди них – Иван Маталыгин. В свое время он отучился на токаря-фрезеровщика, но по специальности поработал недолго: тянуло к технике, а конкретно – к тракторам, которые интересовали его с ранних лет. Свою мечту он воплотил в жизнь более 10 лет назад, когда пересел за руль «Беларуса».

Евгений ДАНИЛОВ

Фото автора