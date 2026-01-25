Почему Беларуси важно развивать деревообработку и производство пеллет

Говорим об энергоэффективности, бережливости, использовании местных видов топлива, о том, как обогреть страну, особенно в подобные нынешним морозы. Тема вновь звучала на минувшей неделе. ­­Президент Александр ­­Лукашенко назначил председателем Витебского облисполкома экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника и, говоря о развитии промышленного сектора области, указал на необходимость еще больше задействовать потенциал предприятий деревообработки. Речь, в частности, о производстве пеллет. Анализируем с экспертами, что в этом плане уже сделано в Беларуси и каков эффект.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Это благо для нас. Тем более у нас столько леса пропадает, перерабатываем в пеллеты. Так давайте у себя будем это делать. Поставил котел, бункер, автоматически загружается… Котлы производят и маленькие, и большие, и на поселок на целый. Надо этим заниматься. Это же себестоимость. Какой бы дешевый природный газ ни был из России, тем не менее он будет в три-пять раз дороже, чем собственная древесина. Ищите, где зарабатывать деньги.

Во время рассмотрения кадровых вопросов, 15 января 2026 года

Растет производство и потребление

Экологично, доступно, энергоемко — именно так эксперты характеризуют пеллеты. Их потребление в нашей стране растет благодаря реализации программы строительства и перевода мини-котельных на местные виды топлива, а также принимаемым на государственном уровне мерам поддержки населения. И если еще пять лет назад основным рынком сбыта топливных гранул был Евросоюз, нынче ситуация совсем иная. Санкции. Направление получило масштабную поддержку по использованию государством внутри страны. Совмином, к примеру, определен ряд мероприятий в разных отраслях экономики, реализация которых должна увеличить потребление экотоплива. В Минлесхозе приводят примеры: речь, скажем, идет о строительстве энергоисточников с установкой котельного оборудования в ряде населенных пунктов страны. Также введено ограничение на возведение котельных мощностью до 1 МВт с использованием импортируемых видов топлива. Проводится реконструкция трех энергоисточников «Белэнерго» с установкой новых котлов на топливных гранулах. Ожидаемый объем потребления ими пеллет составит около 54,2 тысячи тонн в год, начиная с 2028-го. Плюс пеллеты сжигают вместе с другими видами топлива на различных энергоисточниках, применяют в технологическом процессе предприятия цементной отрасли, на их потребление ориентирована соцсфера при введении объектов инфраструктуры уже в наступившей пятилетке. В тренде и модульные котельные на топливных гранулах, которые делаются на базе бытовок и позволяют оперативно решать вопрос с отоплением небольших производственных участков.

— Сегодня только из отходов лесопиления созданные в системе Минлесхоза пеллетные производства могут выпускать 200 тысяч тонн топливных гранул в год. На эту цифру мы и ориентируемся. К слову, всего в системе Минлесхоза работают 22 пеллетных производства в различных регионах страны, — вводит в курс дела начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич. — Растет спрос на пеллеты и со стороны населения, несмотря на то, что пока в структуре сырья для отопления все еще лидируют дрова — с долей в 87 процентов. Так, если в 2024-м граждане в целом приобрели 1,84 тысячи тонн пеллет, то в 2025 году продажи увеличились до 4,8 тысячи тонн.

Что касается общих цифр, в 2021-м, когда только стали серьезно развивать внутреннее потребление пеллет, начинали с 21 тысячи тонн реализации. В 2024 году было уже 44 тысячи тонн. В 2025-м вышли на цифру 72 тысячи тонн. В 2026-м рассчитываем взять планку в 130 тысяч тонн. К 2030 году выйдем на 260 тысяч тонн — это объем производства по отрасли. При этом организации Минлесхоза реализовали внутри страны в 2023-м 19 тысяч тонн гранул, в 2024-м — почти 35 тысяч тонн, а в 2025-м — 52 тысячи тонн.

Ориентироваться на свое

Председатель общества «Знание» Алексей Авдонин, говоря о поручении Главы государства по использованию местных видов топлива, делает следующий акцент. ­­Президент, по его словам, в первую очередь обращает внимание на те проекты, которые сейчас крайне востребованы не только на внутреннем рынке, но и на рынках стран ЕАЭС, Союзного государства, у соседей Беларуси в Европе. Эксперт, кроме того, предлагает оценить геополитический аспект. Подчеркивает: с учетом разгорающихся в мире энергетических конфликтов на почве контроля нефти, подрыва газовых магистралей ориентироваться нужно на свое.

— Почему сейчас важно развивать направление производства пеллет? — задается он вопросом. — Потому что сырья, которое условно не может идти для строительной отрасли, но может перерабатываться, а не просто гнить, в действительности достаточно много. И с помощью таких производств (а их, что самое главное, у нас немало) оно в последующем может уже использоваться как топливо. Мы прекрасно понимаем, что и сейчас есть те предприятия, хозяйства, частные подворья, которые котлы, печи используют и по сей день, где такой вид топлива крайне эффективен. Мы способны удовлетворить внутренний спрос, но можно создавать и соответствующие стратегические резервы.

Мы понимаем, что сейчас идет битва за энергоносители: сегодня цена одна, а завтра может быть совершенно другая. Беларусь все делает для того, чтобы повысить свой уровень энергетической безопасности. Такие проекты в области создания пеллет, их популяризация в том числе вкладываются в стратегию по повышению нашей энергетической независимости.

Конкретный пример эффективности

Пеллетное производство эксперты предлагают оценить и с точки зрения развития промышленности конкретных регионов. В частности, Витебской области, на которую обратил внимание Глава государства.

— Ранее ­­Президент проводил расширенное совещание, где обозначил, что по ряду параметров социально-экономического развития (а экономика — это ключевое) у Витебской области есть отставание, — напоминает политолог Вадим Боровик. — А постоянно позволять одному из субъектов — области нашей страны — ссылаться на какие-то, пусть и объективные, трудности мы не можем. Ситуацию нужно исправлять. На должность назначен человек, который работал послом у нашего стратегического союзника, понимающий, что может быть востребовано не только на соседних рынках, но и в принципе, что можно делать, чтобы быть конкурентными и эффективными. Причем вопрос требует немедленного реагирования.

Деревообработка — это конкретный пример. Мы сегодня имеем избыток отходов древесины. Почему бы нам не внедрять опыт малых предприятий, например, по переработке леса, по продаже конечного продукта с высокой добавленной стоимостью? Котлы, которые делают в Гомеле, показывают высокий коэффициент полезного действия. Почему бы такие не использовать на небольших предприятиях, в небольших населенных пунктах? Альтернатива такова: либо древесные отходы гниют, либо продаем за копейки, либо направляем в электроэнергию. Пусть мы сэкономим пять процентов, но в масштабах экономики это огромные деньги. А если мы это продадим с высокой добавленной стоимостью, то получим дополнительные средства в бюджет. И это вопрос о хозяйственном подходе.

Евгений НОВИК, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:

– Переход котельных на пеллеты – логическое продолжение развития пеллетных производств в нашей стране, введенных в эксплуатацию вследствие реализации Программы развития в Республике Беларусь пеллетных производств. Документ был разработан и выполнен в рамках задач, поставленных Президентом по итогам доклада о повышении эффективности использования лесных ресурсов.

Эксплуатация пеллетных котельных на сегодняшний день – альтернативное и своевременное направление для энергетической и в конечном итоге экономической независимости регионов и всей страны. Деревообрабатывающая отрасль сегодня стремительно развивается, в том числе пеллетное производство, поэтому целесообразным направлением в работе ЖКХ можно считать установку водогрейных котлов, работающих на пеллетах, которые не уступают по производительности другим видам топлива. При этом очень важно, что само производство такого котельного оборудования организовано в областном центре на базе Гомельского завода «Коммунальник». Кроме того, данное оборудование характеризуется высокой степенью автоматизации, экологичностью и безопасностью в эксплуатации.

Учитывая все плюсы пеллетных котельных, в связи с запланированной в текущем году реконструкцией котельной в учреждении «Уваровичский социальный пансионат «Луговой» проектным решением подтверждена целесоообразность установки на ней двух комплектов твердотопливных водогрейных котлов на пеллетах тепловой мощностью 0,4 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит работать котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Кроме того, нашему предприятию предстоит провести реконструкцию котельной «Колледж» по улице Лавриновича г. Буда-Кошелево. При разработке проектно-сметной документации планируется включение в проект установки котла КВТ-М-300 на пеллетах для работы в межотопительный период для обеспечения потребителей горячим водоснабжением.

Уверен, что планомерное и поступательное внедрение в работу пеллетных котельных найдет отражение в дальнейшей работе коммунального предприятия.