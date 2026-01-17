Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Такая пословица вспоминается, глядя на то, что делает президент США Дональд Трамп, возомнивший себя правителем мира. Лишил Венесуэлу главы государства, заявил о правах на Гренландию, а сейчас еще взялся за Иран. Он заявил, что конечной целью в Иране для него является победа (а именно свержение существующей власти), вспомнил военную операцию в Сирии в 2019 году, недавний захват Николаса Мадуро.

Однако достичь намеченной цели американскому лидеру будет очень сложно. Во-первых, в Персидском заливе у США нет сегодня достаточного количества военных кораблей и военнослужащих – часть их перебросили в Карибское море. Во-вторых, если армия США приступит к боевым действиям в отношении Ирана, то рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО. В итоге иранские ракеты, направленные на военные американские базы с 10 тысячами солдат в персидском регионе, перехватить будет попросту нечем. В-третьих, даже в руководстве Соединенных Штатов Америки далеко не все поддерживают агрессивную политику Дональда Трампа. Например, законодатели из Конгресса опасаются, что его действия могут привести к новому военному конфликту. В-четвертых, любая попытка эскалации способна сплотить иранское общество. Как пример – рост уровня доверия к власти после совместных американо-израильских ударов летом 2025 года. А это явно не то, чего добиваются нынешние протестующие в Иране, и те, кто руководит ими за пределами страны.

Между тем на улицы стали выходить и сотни тысяч сторонников действующего президента Масуда Пезешкиана. Он обвинил Израиль и США в организации беспорядков, пообещал продолжение экономических реформ и решение возникающих проблем. Лидер страны призвал тех, кто поддерживает его политику, не дать радикалам подменить реальные требования. А они сводятся к тому, что коренные иранцы способны сами решить свои проблемы.

Осуждает попытки вмешиваться извне в дела суверенного государства и Министерство иностранных дел Беларуси. В выпущенном МИДом заявлении говорится, что правительство и народ Ирана способны сами преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране.

В ответ на угрозы Трампа руководство Ирана заявило, что в случае ударов по государству законными целями для ответных действий станут американские военные базы и корабли, а также территория Израиля. Кстати, выпускаемые иранцами ракеты способны долететь до Израиля всего за 12 минут. И не факт, что все они будут перехвачены и не достигнут цели.

Евгений КОНОВАЛОВ