5 января – профессиональный праздник работников социальной защиты – тех, чья миссия заключается в помощи пожилым, одиноким, нуждающимся людям.

Пять лет назад уроженка Кривска Юлия Маркова решила попробовать себя в роли социального работника. С тех пор она с преданностью служит этому благородному делу.

Сейчас у нее пять подопечных, среди которых Надежда Цыркунова. Что интересно, она одноклассница и близкая подруга бабушки Юлии Григорьевны, поэтому их общение с самого начала сложилось по-особенному. «Она для меня как дочка. И по хозяйству поможет, и словом поддержит. Всегда с пониманием, с улыбкой. Это дорогого стоит», – говорит о соцработнике Надежда Аникеевна.

Юлия приходит несколько раз в неделю, а если нужно – и чаще. Приносит дрова, готовит, покупает продукты. Как признаются женщины, главное в их встречах – не только бытовые дела, но и разговоры, внимание, которого порой многим так не хватает. И сегодня именно на Юлию Маркову возложена забота о нуждающихся в помощи пожилых жителях Кривска – она единственный соцработник в агрогородке.

Жительница деревни Еленец Нина Дупанова много лет ухаживала за своей мамой, а после решила: ее умение поддержать, помочь, быть рядом нужно и другим. На ее попечении десять человек. Вместе с коллегой они вдвоем обеспечивают уход почти за всеми нуждающимися в помощи пожилыми односельчанами.

В обязанностях соцработника целый комплекс бытовой и душевной поддержки. Нужно принести дрова, растопить печь, купить продукты и лекарства, причем за некоторыми товарами приходится ехать в райцентр. Уже шестой год Нина Владимировна навещает Надежду Семенову. «Порой Нина сама лучше меня знает, что и когда нужно, – улыбается женщина. – Бывает, слышу утром, кто-то траву косит. Выглядываю, а это ее муж уже за работу взялся. И дров наколет, если надо. Сами обо всем позаботятся, я даже просить не успеваю».

В деревне, где нет магазина, а население – преимущественно пенсионеры, соцработник становится главным связующим звеном. Он не только выполняет поручения, но и внимательно следит за самочувствием и безопасностью своих подопечных. «Нужно много всего держать в голове, – делится Нина Владимировна, – но постепенно привыкаешь. Запоминаешь, кому и когда необходимы лекарства, к кому надо зайти и проверить, правильно ли затопили печь, исправны ли АПИ. Это становится частью жизни».

И хотя у многих пожилых людей есть дети и внуки, будничную и ежедневную поддержку обеспечивают именно социальные работники. Их ждут, им доверяют. За помощью к ним обращаются даже те, кто не входит в официальный список подопечных.

Труд Юлии Григорьевны и Нины Владимировны – это готовность быть рядом, поддержать, помочь. Они не заменяют родных, но становятся теми, на кого можно положиться. В профессиональный праздник хочется пожелать им крепкого здоровья, терпения и той же душевной теплоты, которую они ежедневно дарят другим.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора