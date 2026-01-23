Выставка достижений мастера спорта международного класса Республики Беларусь по велосипедному спорту Ирины Чуянковой, приуроченная к Году белорусской женщины, открылась в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко. На ней представлены множественные награды, кубки, дипломы, грамоты и медали нашей землячки.

На мероприятии присутствовали родители девушки и первый тренер спортсменки Сергей Прокопчук. «Особая благодарность родителям Ирины за постоянную поддержку, веру в дочь и создание условий для ее развития. Без вашей заботы и участия эти успехи были бы невозможны. Желаю ей дальнейших побед и новых высот», – отметил он.

К слову, Ирина родом из д. Бацунь, а любовь к велосипедному спорту ей привил Сергей Прокопчук, который и пригласил будущую чемпионку в спортивную секцию ДЮСШ «СПАРТА».

В 2023 году Ирине Чуянковой было присвоено звание «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь по велосипедному спорту». В копилке достижений она имеет награды не только Республики Беларусь, но и 1-е, 2-е места «Гран-при Москвы 2022» по велосипедному спорту на треке, 1-е место «Кубок России 2023», 2-е место в международных соревнованиях по велосипедному спорту «Большой приз Санкт-Петербурга 2023» и многие другие. Кроме того, в июле 2023 года в составе женской сборной Беларуси (Каролина Бирюк, Ирина Чуянкова, Анна Терех и Анастасия Киптикова) выиграла золото в командной гонке преследования Кубка Федерации, который проходил в рамках чемпионата России на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге, попутно установив новый рекорд страны.

В настоящее время наша землячка входит в состав национальной команды Республики Беларусь по велосипедному спорту.

Выставка будет работать до середины февраля.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора