Мы живем в эпоху переизбытка информации и дефицита доверия. Данные доступны всем и в любой момент, но главный вопрос теперь не где найти, а чему верить.

Раньше ценностью был сам доступ к знаниям. Сегодня ценность – умение отличить правду от убедительно оформленной выдумки. Поиск перестал быть проблемой. Проблемой стала проверка.

Это требует других навыков: не слепо верить, а сомневаться; не гнаться за скоростью, а включать внимательность; не поддаваться эмоциям.

Проверка информации и ее критическое восприятие позволят не утонуть в круговороте фейков и дезинформации. А чтобы не ошибаться при верификации данных – изучите инфографику выше.

Невольфович