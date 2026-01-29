Как отметил губернатор Иван Крупко, 2025 год область завершила с достойным результатом: валовой региональный продукт вырос на 2,4%, что позволило Гомельской области наравне с Минском выйти в лидеры по темпам роста в стране, а экономический рост напрямую конвертируется в повышение качества жизни населения:

«Мы подводим итоги первого года пятилетки качества и работаем в русле решений, принятых на Всебелорусском народном собрании. Принцип «конкретность, ответственность за результат, ориентация на человека» должен лежать в основе всей нашей дальнейшей работы».

Участие в заседании принимают управляющий делами Президента Беларуси, уполномоченный Главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

