С 2026 года изменен подход к определению видов деятельности, для применения индивидуальными предпринимателями единого налога. В 2025 году объектом налогообложения единым налогом признавалось оказание потребителям широкого перечня работ, услуг, однако с 1 января 2026 года сфера применения единого налога скорректирована и установлен закрытый перечень видов деятельности для применения единого налога.

Сохранена возможность его применения для ИП, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, а также предоставляющих места для краткосрочного проживания.

При этом c 2026 года единый налог могут применять ИП, выполняющие строительные работы (по видам строительных работ, определенных в Налоговом кодексе) и оказывающие услуги такси.

ИП, утратившие с 01.01.2026 право на применение единого налога в связи с установлением закрытого перечня видов деятельности, должны внести соответствующие изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию по единому налогу за I квартал 2026 года и представить её в налоговый орган не позднее 31.03.2026.

В тоже время ИП, которые в I квартале 2026 года применяют общий порядок налогообложения, имеют право перейти с 1 января 2026 г. на применение единого налога в отношении осуществления таких видов деятельности, как строительство и деятельность такси.

Для перехода необходимо не позднее 31 января 2026 г. представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за I квартал 2026 года и не позднее 1 февраля 2026 г. уплатить единый налог за январь 2026 года по ставкам единого налога, установленным на 2026 год.

Так в г. Гомеле ставки по строительству составляют 700 белорусский рублей, по деятельности такси — 350 белорусский рублей.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь