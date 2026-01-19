Организации, желающие перейти с 1 января 2026 года на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции (далее — единый сельхозналог), должны не позднее 2 февраля 2026 года (1 февраля 2026 года приходится на выходной день) представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на единый сельхозналог по форме, установленной согласно приложению 38 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.01.2019 №2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей».

Применять единый сельхозналог вправе:

организация, у которой за предыдущий календарный год сумма выручки от реализации произведенных ею сельскохозяйственной продукции, продукции первичной переработки льна и выручки от реализации продукции, изготовленной этой организацией из произведенной ею сельскохозяйственной продукции, в части, приходящейся на такую сельскохозяйственную продукцию, составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки организации;

организация в части деятельности филиала, у которого за предыдущий календарный год сумма выручки от реализации произведенных им сельскохозяйственной продукции, продукции первичной переработки льна и выручки от реализации продукции, изготовленной этим филиалом из произведенной им сельскохозяйственной продукции, в части, приходящейся на такую сельскохозяйственную продукцию, составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки филиала (пункт 1 статьи 347 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК)).

При этом следует учитывать, что не вправе применять единый сельхозналог:

резиденты свободных (особых) экономических зон, специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Данные положения не лишают указанных резидентов права применения единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции в порядке и на условиях, определенных главой 34 НК, в части деятельности их филиалов, осуществляющих производство (производство и переработку) сельскохозяйственной продукции и (или) первичную переработку льна (подпункт 2.2 пункта 2 статьи 345 НК);

организации, осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию) и (или) получающие имущество, в том числе денежные средства, если такое получение обусловлено осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации. Право на применение единого сельхозналога утрачивается с месяца, в котором организации могут быть признаны организациями, осуществляющими такие операции (деятельность) и (или) получающие такое имущество.

Такие организации, применяющие единый сельхозналог в части деятельности их филиалов, осуществляющих производство (производство и переработку) сельскохозяйственной продукции и (или) первичную переработку льна, не утратят право на применение единого сельхозналога, если этими филиалами не осуществляются вышеуказанные операции (деятельность), получение имущества (подпункт 2.3 пункта 2 статьи 345 НК);

с 2026 года не вправе применять единый сельхозналог организации, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Организации признаются такими организациями в течение срока действия договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (подпункт 2.4 пункта 2 статьи 345 НК в редакции, вступившей в силу с 01.01.2026).

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району