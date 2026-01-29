Присутствовавших поприветствовал директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович. Сегодня по объему производства предприятие, по его словам, входит в четверку лучших птицефабрик республики бройлерного направления. Его продукцию знают не только в Беларуси, но и более чем в 10 странах ближнего и дальнего зарубежья. «50 лет – золотой юбилей. Не каждое предприятие имеет такой богатый жизненный опыт, – отметил Николай Леонидович. – В настоящее время в 140 структурных подразделениях РУП «Белоруснефть-Особино» трудятся порядка 2500 человек».

На выставке представлены история предприятия, его достижения, предметы народного творчества, сделанные руками особинцев. На открытии была организована дегустация продукции. Кстати, в скором времени все желающие смогут приобретать ее в новом фирменном магазине в райцентре. Его появление запланировано на конец февраля – начало марта.

С приближающимся юбилеем работников РУП «Белоруснефть-Особино» поздравил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит. Пожелав коллективу производственных достижений и крепкого здоровья, он вручил Николаю Балабановичу благодарственное письмо за конструктивное взаимодействие, направленное на решение социально-значимых задач, качественное поддержание мобилизационной готовности на требуемом уровне.

Своими музыкальными композициями хорошее настроение присутствующим дарили лауреат международных и республиканских конкурсов Екатерина Пивоварова и педагоги Уваровичской ДШИ.



Евгений Коновалов

Фото автора