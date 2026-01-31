Сегодня одна из актуальных тем для аграриев – подготовка техники к весенне-полевым работам. Времени до их начала осталось не так много, и важно успеть отремонтировать все агрегаты в отведенные сроки.

По словам главного специалиста отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Артема Кучерова, в хозяйствах района продолжают подготавливать технику, которая в марте отправится в поля.

– На данный момент ее готовность составляет 71 процент. Из всего объема осталось отремонтировать 219 единиц, – пояснил он. – Графики ремонта в хозяйствах соблюдаются.

Чтобы не было сбоев в работе, механизаторы должны проводить ремонт в комфортных условиях, в том числе с учетом нынешней холодной зимы. Как отметил главный специалист отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Кругляков, в мастерских сельхозпредприятий выдерживается оптимальный температурный режим.

Комфортно работается и в мастерских мехдвора СУП «Андреевка» в Широком. К слову, в сельхозпредприятии из 67 единиц техники отремонтированы 43, в порядок осталось привести 24. Сейчас первостепенное внимание уделяют почвообрабатывающим агрегатам, затем оно будет приковано к подготовке посевных агрегатов, зерновых сеялок, машин для внесения минеральных и органических удобрений.

Механизаторы, которые готовят сельскохозяйственную технику к посевной кампании, – это сплав опыта и молодости. Бок о бок с мастером своего дела, уроженцем Широкого Василием Малявко трудится учащийся аграрно-технического колледжа Кирилл Лялюхов. В эти дни будущий техник-механик помогает старшим коллегам ремонтировать плуги.

– В сельхозпредприятии я прохожу преддипломную практику, которая продлится до середины февраля, – делится молодой человек. – Меня хорошо здесь приняли. Скорее всего, вернусь сюда на работу, тем более что живу недалеко, в агрогородке Октябрь.

Кирилла с детства тянуло к технике. И этому поспособствовал отец, который водил автомобиль. Пареньку нравилось помогать в ремонте машины: он с удовольствием крутил гайки, подавал отвертки, ключи и другой инструмент. Радовался и приезду дяди – водителя МАЗа: посидеть в кабине грузового гиганта, пожалуй, мечтали многие мальчишки.

А вот Василия Малявко автомобилями не удивить. За все время, что работает в сельхозпредприятии (с 1988 года), через его руки прошло немало грузовиков и легковушек. О таких говорят: «Где родился, там и пригодился».

– В конце 1980-х крутить баранку было не только престижно, но и модно. Девушкам всегда нравились шоферы, – с улыбкой говорит Василий Васильевич. – В хозяйстве за каждым автомобилем ухаживал как за своим собственным. Ведь только качественный уход и своевременное техобслуживание позволяют машинам дольше служить.

За годы Василий Малявко научился ремонтировать любую технику, причем всегда стремится выполнить доведенное задание так, чтобы потом самому не было стыдно.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора