Как в Беларуси будут работать объекты почтовой связи в период празднования Рождества, рассказали БЕЛТА в РУП «Белпочта».





Так, 6 января городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы. А 7 января будут открыты около 60 из 3 тыс. объектов во всех регионах страны. Их перечень размещен на сайте предприятия.

О режиме работы отделений можно также узнать в объектах почтовой связи. Информация о номерах телефонов объектов почтовой связи размещена в разделе «Найти объекты почтовой связи».