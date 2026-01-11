«Детский организм гораздо чувствительнее к холоду, чем взрослый, — отмечают медики. — Из-за особенностей терморегуляции, меньшего слоя подкожно-жировой клетчатки и более быстрого теплообмена дети входят в группу повышенного риска по обморожениям».

Для профилактики обморожений врачи рекомендуют руководствоваться несколькими принципами. Что касается выбора одежды, то самый эффективный способ сохранить тепло — создать воздушную прослойку. Первый слой (влагоотводящий) — термобелье из синтетики или смеси шерсти с синтетикой. Хлопок — плохой выбор, так как он впитывает пот, становится мокрым и быстро охлаждает тело. Вторым слоем (изолирующим) можно использовать флис, плотный трикотаж или шерстяной свитер, третьим (защитным) — куртку, брюки из мембранной ткани, которая не пропускает воду и ветер, но «дышит».

Варежки лучше сохраняют тепло, так как пальцы согревают друг друга. Причем лучше выбирать непромокаемые модели. Сапоги не должны быть тесными. Слишком узкая обувь нарушает кровообращение, что является главным фактором быстрого обморожения. «Оставляйте место для теплого носка и «свободного хода» пальцев, — обратили внимание специалисты. — До 30% тепла теряется через голову. Шапка должна закрывать уши».

Перед выходом на мороз ребенок должен поесть. Энергия, полученная из пищи (особенно сложных углеводов и жиров), идет на обогрев тела. Также важно предложить теплое питье (чай, компот) перед прогулкой и после нее, использовать специальные крема без содержания воды. Наносить их нужно за 20-30 минут до выхода, чтобы они успели впитаться и создать защитную пленку. Обычные увлажняющие кремы на водной основе на морозе могут только навредить.

При температуре ниже минус 15 прогулки должны быть короткими (20-30 минут). Если дует сильный ветер, риск обморожения возрастает даже при минус 5 — минус 10 градусах. Также нужно следить, чтобы ребенок не стоял долго на одном месте.

«Запретите ребенку прикасаться голыми руками или языком к металлическим конструкциям (качели, турники). Металл обладает высокой теплопроводностью и мгновенно вызывает «холодовой ожог». Снимите украшения: серьги и кольца из металла охлаждаются быстрее тела и могут способствовать обморожению мочек ушей или пальцев», — отметили медики.

