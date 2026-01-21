Зимой, особенно в сильную непогоду, длительное нахождение на холоде может привести к переохлаждению организма (ниже 36.5) и гипотермии – состоянию при котором температура опускается ниже 35 градусов, что приводит к нарушениям работы организма и к повышенному риску летального исхода. В пожилом возрасте риск гипотермии особенно высок, а риск переохлаждения существует даже при незначительном понижении внешней температуры.

Пожилые люди в большей мере подвержены зимней депрессии, связанной с коротким световым днем и недостатком в организме серотонина и витамина Д. У них меньше возможностей, по сравнению с более молодым поколением, активно противостоять этому сезонному расстройству – заниматься спортом, часто гулять, больше общаться с друзьями и радовать себя культурными выходами.

Что нужно сделать, чтобы наши пожилые родственники пережили зиму максимально спокойно, без болезней и травм?

Профилактика переохлаждения

В пожилом возрасте способность организма к терморегуляции снижена, при этом пожилые люде меньше ощущают холод. Поэтому существует риск переохлаждения при длительном нахождении на улице даже при незначительном морозе. Многие пожилые люди, имея букет хронических заболеваний, постоянно принимают большое количество лекарств, что повышает чувствительность их организма к холоду.

В холодное время одежда пожилого человека должна быть по погоде, теплой и при этом удобной, не сковывающей движения. Для зимы лучше всего придерживаться принципа многослойности: первый слой нательный, который выполняет функцию отвода влаги от тела; второй слой для утепления – теплый свитер, флисовая кофта; третий слой защитный – куртка, пальто или пуховик. Обязательно нужны теплые варежки или перчатки, шапки, носки и удобная обувь.

Профилактика падений

Зима – самый травмоопасный сезон из-за многочисленных падений на скользких улицах. У пожилых людей падения часто становятся причиной серьезных травм и переломов, которые приводят к потере самостоятельности и даже к летальным исходам. Чем старше человек, тем более хрупкие у него кости, и тем больше вероятность перелома при падении. По статистике самым распространенным переломом является перелом шейки бедра.

Для снижения риска падений на улице зимой необходимо правильно выбирать обувь: она должна быть не только удобной и теплой, но и безопасной, на устойчивой нескользящей подошве. Для повышения безопасности можно использовать специальные противоскользящие накладки на обувь. Во время ходьбы зимой пожилой человек может также воспользоваться тростью с нескользящей насадкой, при этом трость будет служить дополнительной точкой опоры и поможет сохранить равновесие на скользкой дороге.

Синоптики заранее предупреждают о погодных условиях, поэтому, услышав в сводке погоды «гололед» или «гололедица», пожилому человеку лучше воздержаться от выхода на улицу и не подвергать себя опасности. Особенно внимательными им нужно быть при выходе из подъездов, входе в магазины и торговые центры, на ступеньках при входе в метро – из-за разницы температур в этих местах образуется наледь, преодолеть которую без падения трудно даже молодому человеку.

Если вы увидели упавшего пожилого человека на улице, то, прежде чем поднять его, убедитесь, что у него не сломано бедро. Вставание на ноги при таком переломе может вызвать дополнительные повреждения. Сразу вызывайте скорую помощь. Доказано, что при подобной травме необходимо провести операцию в течение первых 48 часов, тогда восстановление и реабилитация пройдут гораздо легче и быстрее.

Физическая активность

Для того, чтобы держать организм в тонусе в зимнее время, нужно поддерживать активный образ жизни. Посильные физические нагрузки помогут ускорить метаболизм, улучшить кровообращение, укрепить дыхательную систему и мышцы. Самой полезной физической нагрузкой для пожилых людей считается ходьба, но зимой при прогулках нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не получить травму: ходить в удобной нескользкой обуви и теплой одежде и не гулять в гололед. В нашем климате зимой нередко бывают сильные снегопады, при которых видимость сильно ограничена и окружающий ландшафт становится сплошным белым пространством. В такую погоду люди в возрасте могут потерять ориентацию и заблудиться, поэтому в такие дни лучше оставаться дома.

Если у пожилого человека есть проблемы со зрением, ему не стоит выходить из дома одному в темное время суток, чтобы избежать опасных ситуаций.

Для поддержания физической активности в зимнее время можно заниматься физкультурой дома – помогите пожилому человеку подобрать посильный и безопасный комплекс упражнений.

Безопасный дом

Проследите, чтобы в доме пожилого человека было достаточно тепло — постоянная температура в квартире должна быть 20-24 градуса. Утеплите окна и двери и избегайте сквозняков. При этом, для доступа свежего воздуха, необходимо регулярно проветривать помещение.

В отопительный сезон воздух в доме может быть излишне сухим, что отрицательно воздействует на слизистые ткани носоглотки и снижает иммунитет. С этой проблемой поможет справиться увлажнитель воздуха.

Установите дополнительные источники света – зимой световой день короткий, и освещение бывает недостаточным. Поэтому пожилые люди с ухудшающимся зрением могут упасть и в квартире.

Правильное питание

Зимой калорийность пищи должна быть выше, чем летом, а рацион должен содержать необходимое количество витаминов и микроэлементов. Основные принципы питания в зимний период:

частое потребление горячих блюд и напитков, которые помогают организму сохранять температуру тела;

прием пищи 5-6 раз в день;

использование продуктов с высоким содержанием витамина D – жирная рыба, печень, молочные продукты;

присутствие в рационе белковых продуктов – курица, индейка, телятина, при этом следует избегать тяжелого жирного мяса – свинины и баранины;

обязательное присутствие в рационе овощей и фруктов. Овощи лучше выбирать местные и сезонные – в них будет наибольшее содержание витаминов и микроэлементов;

включить в рацион богатые витаминами продукты – ягоды, свежие или замороженные, зелень, оливковое масло, орехи, шиповник;

для стимуляции аппетита можно добавлять в блюда специи, травы, чеснок и лук;

сократить потребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин;

обязательно соблюдать питьевой режим – пить 8-10 стаканов воды.

Психологический комфорт

Депрессия зимой проявляется в подавленном состоянии, апатии, потере интереса к жизни. Пожилые люди зимой становятся менее мобильными и увеличивается их социальная изоляция. В это время им особенно важно внимание со стороны семьи и общение с родственниками. Чаще звоните свои пожилым родителям, приезжайте к ним в гости, привозите внуков. Они должны чувствовать себя любимыми и нужными.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»