Как получить итоговые технические документы на квартиру, если предыдущий собственник их не передал, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В Госкомимуществе отметили, что необходимо обратиться в территориальную организацию по регистрации недвижимого имущества по месту нахождения объекта.

Заказчиком может быть собственник, наниматель или кандидат в правообладатели; застройщик, заказчик строительства, товарищество собственников; организация, эксплуатирующая жилищный фонд или предоставляющая ЖКУ; органы власти, судебный исполнитель.

Нужно подготовить документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия (если заказ оформляет представитель); сведения об оплате (авансе) за проведение работ (допускается оплата после подачи заказа).

В комитете пояснили, что документ будет выдан без обследования по состоянию на дату последнего обследования. Если вы хотите провести новое обследование, его нужно заказать отдельно.