Зимой кожа рук особенно страдает: морозный воздух, ветер, сухость в помещении, частое мытье с мылом и антисептики истощают ее защитный барьер. Врач-косметолог Юлия Баранова объясняет, как сохранить руки мягкими и здоровыми.

Почему кожа рук зимой страдает больше всего

Кожа на кистях тонкая, с малым количеством сальных желез, поэтому теряет влагу быстрее.

Холод и перепады температуры нарушают кровоснабжение, кожа становится дряблой, сухой и шелушится.

Частое использование бытовой химии и антисептиков разрушает водно-липидную мантию, усиливая сухость.

«Руки постоянно испытывают стресс — мытье в горячей воде, спиртовые антисептики, мороз и ветер. В результате кожа истощается и становится чувствительной», — говорит Юлия Баранова.

Основные правила ухода за руками зимой

Перчатки и варежки

На улице носите теплые перчатки или варежки.

После мороза не спешите мыть руки горячей водой — резкий перепад температуры вреден для кожи.

При уборке дома используйте резиновые хозяйственные перчатки.

Крем после каждого мытья

Выбирайте крем с глицерином, маслами (карите, оливковое) и витаминами.

Наносите тяжелый крем на ночь, днем — легкий.

Можно добавлять несколько капель косметического масла для усиления эффекта.

Массаж при нанесении улучшает кровообращение и впитывание.

Скраб и питание кожи

Дважды в неделю делайте скраб для удаления ороговевшего слоя.

После процедуры наносите питательный крем или делайте маску с маслами и витаминами А и Е.

Правильное использование антисептиков

Антисептик наносите только на сухую кожу после мытья.

При раздражении рук можно ограничиться обработкой спиртовым средством, затем увлажняющий крем.

Процедуры для кожи рук у косметологов

Парафинотерапия : снимает раздражение, заживляет трещины.

: снимает раздражение, заживляет трещины. Мезотерапия и биоревитализация: помогает сохранить молодость и красоту кистей даже зимой.

Домашние процедуры

Ванночка с ромашкой : 1 ст. л. цветков на 1 л кипятка, настоять 20–25 мин, остудить и держать руки 15–20 мин, затем крем.

: 1 ст. л. цветков на 1 л кипятка, настоять 20–25 мин, остудить и держать руки 15–20 мин, затем крем. Масляное обертывание: растительные масла (кокосовое, касторовое, какао) подогреть, смочить ткань и обернуть руки на 30 минут, затем смазать кремом.

Регулярный уход и защита кожи зимой помогут сохранить руки мягкими, здоровыми и красивыми.

mlyn.by