Зимой кожа рук особенно страдает: морозный воздух, ветер, сухость в помещении, частое мытье с мылом и антисептики истощают ее защитный барьер. Врач-косметолог Юлия Баранова объясняет, как сохранить руки мягкими и здоровыми. 

Почему кожа рук зимой страдает больше всего

  • Кожа на кистях тонкая, с малым количеством сальных желез, поэтому теряет влагу быстрее.
  • Холод и перепады температуры нарушают кровоснабжение, кожа становится дряблой, сухой и шелушится.
  • Частое использование бытовой химии и антисептиков разрушает водно-липидную мантию, усиливая сухость.

«Руки постоянно испытывают стресс — мытье в горячей воде, спиртовые антисептики, мороз и ветер. В результате кожа истощается и становится чувствительной», — говорит Юлия Баранова.

Основные правила ухода за руками зимой

Перчатки и варежки

  • На улице носите теплые перчатки или варежки.
  • После мороза не спешите мыть руки горячей водой — резкий перепад температуры вреден для кожи.
  • При уборке дома используйте резиновые хозяйственные перчатки.

Крем после каждого мытья

  • Выбирайте крем с глицерином, маслами (карите, оливковое) и витаминами.
  • Наносите тяжелый крем на ночь, днем — легкий.
  • Можно добавлять несколько капель косметического масла для усиления эффекта.
  • Массаж при нанесении улучшает кровообращение и впитывание.

Скраб и питание кожи

  • Дважды в неделю делайте скраб для удаления ороговевшего слоя.
  • После процедуры наносите питательный крем или делайте маску с маслами и витаминами А и Е.

Правильное использование антисептиков

  • Антисептик наносите только на сухую кожу после мытья.
  • При раздражении рук можно ограничиться обработкой спиртовым средством, затем увлажняющий крем.

Процедуры для кожи рук у косметологов

  • Парафинотерапия: снимает раздражение, заживляет трещины.
  • Мезотерапия и биоревитализация: помогает сохранить молодость и красоту кистей даже зимой.

Домашние процедуры

  • Ванночка с ромашкой: 1 ст. л. цветков на 1 л кипятка, настоять 20–25 мин, остудить и держать руки 15–20 мин, затем крем.
  • Масляное обертывание: растительные масла (кокосовое, касторовое, какао) подогреть, смочить ткань и обернуть руки на 30 минут, затем смазать кремом.

Регулярный уход и защита кожи зимой помогут сохранить руки мягкими, здоровыми и красивыми.

mlyn.by