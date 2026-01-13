Зимой кожа рук особенно страдает: морозный воздух, ветер, сухость в помещении, частое мытье с мылом и антисептики истощают ее защитный барьер. Врач-косметолог Юлия Баранова объясняет, как сохранить руки мягкими и здоровыми.
Почему кожа рук зимой страдает больше всего
- Кожа на кистях тонкая, с малым количеством сальных желез, поэтому теряет влагу быстрее.
- Холод и перепады температуры нарушают кровоснабжение, кожа становится дряблой, сухой и шелушится.
- Частое использование бытовой химии и антисептиков разрушает водно-липидную мантию, усиливая сухость.
«Руки постоянно испытывают стресс — мытье в горячей воде, спиртовые антисептики, мороз и ветер. В результате кожа истощается и становится чувствительной», — говорит Юлия Баранова.
Основные правила ухода за руками зимой
Перчатки и варежки
- На улице носите теплые перчатки или варежки.
- После мороза не спешите мыть руки горячей водой — резкий перепад температуры вреден для кожи.
- При уборке дома используйте резиновые хозяйственные перчатки.
Крем после каждого мытья
- Выбирайте крем с глицерином, маслами (карите, оливковое) и витаминами.
- Наносите тяжелый крем на ночь, днем — легкий.
- Можно добавлять несколько капель косметического масла для усиления эффекта.
- Массаж при нанесении улучшает кровообращение и впитывание.
Скраб и питание кожи
- Дважды в неделю делайте скраб для удаления ороговевшего слоя.
- После процедуры наносите питательный крем или делайте маску с маслами и витаминами А и Е.
Правильное использование антисептиков
- Антисептик наносите только на сухую кожу после мытья.
- При раздражении рук можно ограничиться обработкой спиртовым средством, затем увлажняющий крем.
Процедуры для кожи рук у косметологов
- Парафинотерапия: снимает раздражение, заживляет трещины.
- Мезотерапия и биоревитализация: помогает сохранить молодость и красоту кистей даже зимой.
Домашние процедуры
- Ванночка с ромашкой: 1 ст. л. цветков на 1 л кипятка, настоять 20–25 мин, остудить и держать руки 15–20 мин, затем крем.
- Масляное обертывание: растительные масла (кокосовое, касторовое, какао) подогреть, смочить ткань и обернуть руки на 30 минут, затем смазать кремом.
Регулярный уход и защита кожи зимой помогут сохранить руки мягкими, здоровыми и красивыми.