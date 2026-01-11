Об этом корреспондент газеты «Авангард» поинтересовалась у военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Дениса Монита.

– Денис Михайлович, по вашему мнению, что включает в себя сегодня профессия военного?

– Быть военным – это не только мастерски владеть оружием, но и разбираться в сложнейшей технике, информационных технологиях, управлении и логистике. Это путь для сильных духом людей, для тех, кто хочет получить уникальное образование и посвятить себя защите Отечества.

– Где можно получить офицерское звание?

– В Военной академии Рес-публики Беларусь в Минске, где на 7 факультетах готовят кадры по 36 специальностям, в том числе для девушек – от общевойсковых и разведки до связи и противовоздушной обороны. А тем, кого привлекают техника, программирование или тыловое обеспечение, стоит обратить внимание на военные факультеты крупнейших гражданских учреждений образования страны, таких как БГУ, БГАА, БГУИР, БНТУ, БелГУТ, ГрГУ. Здесь обучают специалистов самого широкого профиля – от операторов беспилотных систем и экспертов по информационной безопасности до военных строителей, логистов и специалистов по международным отношениям. Обучение длится, как правило, четыре года. Есть вариант обучения и в Военно-медицинском институте при БГМУ, срок обучения – 6 лет.

После поступления в военное учебное заведение абитуриент приобретает статус военнослужащего контрактной службы и соответствующие ему социальные гарантии: получает бесплатное высшее образование, денежное довольствие (стипендия) порядка 800 рублей, при уходе в каникулярный отпуск выплачивается материальная помощь в размере двух окладов, проживание в комфортных условиях, регулярное сбалансированное питание, обеспечение всем вещевым имуществом, возможность физического развития на современной тренировочной базе и многое другое.

– С чего начинается поступление и как проходит отбор?

– Первым шагом на этом пути для абитуриентов является обращение в военный комиссариат, заявления принимаются с января до 1 апреля. Мы проводим предварительное медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор, чтобы оценить готовность будущего курсанта, сопровождение в ходе подготовки документов к поступлению.

Если ваша цель – стать настоящим профессионалом и защитником Родины, приходите. Мы подробно расскажем о всех специальностях и учебных заведениях, поможем подготовить документы и пройти все этапы.

Ждем всех желающих юношей и девушек в военном комиссариате.

Беседовала Лиза Александрова

Фото из архива