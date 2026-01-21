С приходом холодов нагрузка на отопительные печи увеличивается. В связи с этим риск возникновения возгораний по причине нарушений правил эксплуатации печного отопления возрастает. Чтобы исключить пожары, следует соблюдать рекомендации спасателей.

Самый главный совет – печь необходимо регулярно обслуживать: устранять появляющиеся трещины, прочищать дымоход от сажи не реже одного раза в два месяца.

Перед топочным отверстием нужно разместить предтопочный лист, который защитит пол от случайно выпавших углей. Мебель, как и другие горючие материалы, должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 метра от печи.

Даже в самые холодные дни печке надо давать «передохнуть»: топить два-три раза в день не более 1,5 часа. Это позволит избежать перекала. При растопке пользоваться только «натуральными» материалами: щепками, берестой, опилками. Ни в коем случае не применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Топящуюся печь лучше не оставлять без присмотра. К слову, это относится и к обогревателям, и к радиаторам.

Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь и следить за ней.

Преждевременное закрытие заслонки может привести к отравлению угарным газом, который не имеет цвета и запаха и образуется при любых видах горения.

Топку прекращайте не менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну. При этом всегда убеждайтесь, что угли полностью прогорели.

Зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Выполняя эти простые рекомендации, вы обеспечите себе безопасную жизнь.

Буда-Кошелевский РОЧС