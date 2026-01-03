Заключение брака за пределами Республики Беларусь, особенно в онлайн‑формате, становится все более распространенным явлением. Однако для того, чтобы такой союз имел юридическую силу на территории нашего государства, необходимо пройти определенную процедуру подтверждения. Важно понимать, что иностранное свидетельство о браке не признается автоматически. Какой путь нужно пройти, поясняет юрист Анастасия Макаревич.





— Подтверждение брака, заключенного онлайн за пределами Республики Беларусь, требует соблюдения определенной процедуры. Ваша задача – юридически закрепить факт заключения брака на территории Республики Беларусь. Первым делом необходимо получить официальное свидетельство о браке в стране, где была произведена регистрация. Затем этот документ потребуется легализовать. Процедура зависит от того, является ли страна выдачи свидетельства участницей Гаагской конвенции, – поясняет юрист.

Если страна, выдавшая Свидетельство, является участницей Конвенции, на Свидетельство проставляется апостиль.

— Апостиль подтверждает подлинность подписи и печати должностного лица, выдавшего Свидетельство. Перечень стран-участниц Конвенции доступен на официальном сайте Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH). Если страна, выдавшая Свидетельство, не является участницей Конвенции, требуется консульская легализация. Процедура осуществляется в консульском учреждении страны, где заключен брак (находящемся в Республике Беларусь), либо в консульском учреждении Республики Беларусь в стране заключения брака. Рекомендуется уточнить детали процедуры непосредственно в соответствующем консульском учреждении. Выполните перевод легализованного Свидетельства на один из государственных языков Республики Беларусь (русский или белорусский), — подчеркивает Анастасия Макаревич.

Кстати, перевод должен быть осуществлен квалифицированным переводчиком, чья подпись удостоверена нотариусом на территории Республики Беларусь.

— Для внесения изменений в актовую запись о заключении брака (вне зависимости от планов по изменению фамилии) обратитесь в орган ЗАГС по месту вашей регистрации в Республике Беларусь. Предоставьте следующие документы: оригинал легализованного Свидетельства, нотариально удостоверенный перевод Свидетельства на русский или белорусский язык, документ, удостоверяющий личность (паспорт), заявление установленной формы (предоставляется в органе ЗАГС), документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

В таком случае ЗАГС рассмотрит заявление и, при положительном решении, вносит соответствующие изменения в актовую запись и выдает свидетельство о браке, выданное в РБ на основании иностранного.

mlyn.by