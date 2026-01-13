Отрадно, что традиционные колядки с радостью подхватывают и молодежь, и дети. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей райцентра, как они относятся к Щедрому вечеру?

Егор КОВАЛЬКОВ, будакошелевец:

– Колядный вечер вызывает особенные чувства. Мы с младшим братом с нетерпением ждали 13 января, наряжались, вспоминали колядные песни, брали красивые сумочки и отправлялись в путешествие по улочкам родного города. В ответ на наши старания мы получали сладости и угощения.

Дарья КОВАЛЬКОВА, горожанка:

– К колядкам отношусь довольно нейтрально. Помню из детства, как родители открывали дверь наряжанным ребятам, которые приходили и пели песни. Тогда я смотрела на это как на забаву, особого интереса не испытывала. Сейчас уже сама встречаю колядовщиков угощением.

Кирилл РАБКОВ, учащийся 9-го класса гимназии райцентра:

– Очень люблю колядки. С 10 лет хожу с ребятами по домам, распевая любимую песню: «Дайте нам скорей монетки, детям дайте по конфетке. Мы с собой несем добро, с вами будет пусть оно!» Особенно приятно видеть улыбки хозяев, угощающих нас сладостями и фруктами. В этом году вновь соберемся дружной компанией и отправимся поздравлять людей.

Людмила КУНДЕЛЕВА, жительница аг. Пенчин:

– Столько лет прошло, а я до сих пор радуюсь, слыша звон колокольчиков и голоса колядующих за окном. Когда-то в юности наряжались с подругами и шли по деревне, напевая колядные песни. Каждый дом встречал нас гостеприимно. Сейчас особенно приятно видеть, как моя внучка продолжает нашу традицию.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора