С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям и гостям города.

Александр МИРОНЕНКО, гомельчанин:

– Я очень люблю морозы. Когда-то давно, в школьные годы, все было совсем иначе. Двадцать градусов мороза воспринимались не как повод остаться дома, а, наоборот, отправиться навстречу приключениям. Весь путь до школы, а он был не менее трех километров, я пересиливал сугробы, местами почти до пояса. Холод придавал сил, заставляя быстрее двигаться вперед. А возвращаясь, чувствовал себя настоящим героем, преодолевшим испытания природы.

Екатерина ПРОХОРЕНКО, жительница райцентра:

– Морозная зима действительно обладает особой прелестью. Снежные пейзажи, искрящийся снег под солнечными лучами, чистый холодный воздух – все это создает ощущение свежести. Такая погода способствует укреплению здоровья, улучшает настроение и дарит заряд бодрости. Главное – правильно одеваться, чтобы мороз приносил удовольствие, а не дискомфорт.

Инесса ДРОЗДОВА, горожанка:

– Замечательно, когда природа радует своей красотой. Нынешняя зима действительно создает особую атмосферу: морозные узоры на окнах, сверкающие льдинки на ветвях деревьев, хруст снега под ногами. В это время года люблю активный отдых на свежем воздухе и прогулки по заснеженным паркам и лесам. Пусть зимняя сказка продлится как можно дольше.

Наталья ЩУКИНА, жительница г. Буда-Кошелево:

– Люблю, когда воздух наполняется особой свежестью, все вокруг укрыто белоснежным покрывалом, а мороз щиплет лицо. Такая погода вдохновляет меня заняться любимым делом – катанием на коньках. Нет ничего приятнее, чем скользить по гладкому льду.

Инна КОСТЯНКО

Фото автора