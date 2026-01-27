Возбудители острых респираторных инфекций (ОРВИ) сохраняются на поверхностях от 1 часа до суток. Сухой воздух и пыль усугубляют течение болезни, поэтому регулярная уборка и проветривание — ключ к профилактике. Об этом напомнил Минздрав Беларуси.

Как обезопасить дом и семью

Главные союзники в борьбе с вирусами — влажная уборка и регулярное проветривание. Делайте уборку 1–2 раза в неделю, начиная с верхних поверхностей: протрите мебель, карнизы, вентиляционные решетки и кондиционеры. Именно сверху вниз оседает пыль, принося с собой микробы.

Особое внимание уделите дверным ручкам, выключателям, смесителям, клавиатуре компьютера и, конечно, мобильному телефону — одному из самых грязных предметов в доме. Не забывайте, что кухня — не только место приготовления пищи, но и потенциальный источник инфекции. Посуда, разделочные доски, полотенца — все это требует тщательной обработки.

Завершайте уборку в ванной и санузле — помещениях с повышенной влажностью, где микробы чувствуют себя особенно комфортно. Обязательно используйте дезинфицирующие средства.

Если в доме есть больной

Когда кто-то из домочадцев заболел, важно минимизировать риск заражения других. Больного желательно изолировать в отдельной комнате. Для него должна быть отдельная посуда, полотенца и гигиенические принадлежности. При кашле и чихании необходимо прикрывать рот не рукой, а салфеткой или сгибом локтя — это простое правило спасает от распространения вирусов.

Мойте руки с мылом — особенно после контакта с больным, его вещами или общими поверхностями. Носите маску, если находитесь рядом с заболевшим.

Подготовила Екатерина Зайкова