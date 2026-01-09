О видах поддержки, которые могут получить одинокие пожилые люди и инвалиды в рамках социальных услуг, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется одиноким пожилым гражданам и инвалидам, проживающим в сельской местности. Сегодня это более 155 тыс. человек по всей стране.

Социальные работники и волонтеры помогают убирать придомовую территорию от снега и мусора, растапливать печи и оказывают простое человеческое внимание и поддержку.

Кроме того, в отопительный сезон соцзащита работает в тесной связке с МЧС, чтобы пожилые люди и инвалиды встретили холода в безопасности. Во время визитов соцработники не только фиксируют проблемы, но и ищут пути их решения. Если выявляется необходимость капитального ремонта печи или электропроводки, домовладение ставится на учет. Одиноким пожилым людям и инвалидам I и II группы ремонт может быть проведен за счет бюджета.

Если у человека есть родственники, прямое бюджетное финансирование часто невозможно. В таком случае может быть оказана единовременная материальная помощь из средств Фонда соцзащиты.

Если зимой в своем доме сложно, есть альтернатива — дома совместного проживания, «гостевые» семьи или «дома зимовки». Там нуждающиеся получают благоустроенное жилье, а необходимо оплачивать лишь услуги соцработника и коммунальные расходы. Проживание не ограничено только зимним сезоном. Для того чтобы переехать, нужно подать заявление в местный территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН). Специалист оценит условия жизни и поможет с оформлением.

В министерстве отметили, что все виды поддержки координируют территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Обратиться можно лично или по телефону.