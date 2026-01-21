Ингредиенты:
— куриное филе — 400 г.;
— картофель — 250 г.;
— лесные грибы (можно любые другие) — 250 г.;
— сыр — 60 г.;
— сметана — 40 г.;
— репчатый лук — 2 шт.;
— чеснок — 2 зубчика;
— мука — 80 г.;
— вода — 150 мл.;
— соль, перец, специи, зелень — по вкусу.
Приготовление:
1. Нарезаем филе небольшими кусочками.
2. Смешиваем муку с солью, специями, перцем, перемешиваем и обваливаем мясо, обжарив со всех сторон на масле.
3. Лук нарезаем мелко, а грибы кусочками. Сначала обжариваем лук, затем добавляем к грибам и обжариваем еще раз все.
4. Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками и выкладываем на дно горшочков.
5. Сыр трем на терке, добавляем к нему сметану, специи, чеснок, воду и нарубленную зелень и перемешиваем.
6. Поверх картофеля выкладываем в горшочки мясо, после грибы и заливаем соусом. Горшочки помещаем в разогретую духовку.
7. При 200 градусах наше блюдо будет готово приблизительно через 40 минут.