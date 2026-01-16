«Белтелеком» с 19 января 2026 года вводит новые тарифы на отдельные услуги связи. В частности, изменения касаются телеграфных услуг для физических и юридических лиц. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте предприятия.

Сколько теперь стоит телеграмма

Основное изменение связано со стоимостью передачи внутренних телеграмм. Для физических лиц цена одного слова в сообщении увеличивается с Br0,065 до Br0,07.

Таким образом, каждая телеграмма с нового года обойдется отправителям дороже.

Когда действовали прежние тарифы

Ранее установленные расценки на телеграфные услуги действовали с 8 апреля 2025 года. С 19 января 2026 года они официально пересматриваются в сторону повышения.

Почему телеграфная связь по-прежнему актуальна

Несмотря на развитие цифровых сервисов, телеграфные сообщения продолжают использоваться в Беларуси. В настоящее время РУП «Белтелеком» остается единственным оператором, предоставляющим полный комплекс услуг документальной электросвязи.

Компания обеспечивает конфиденциальный обмен сообщениями в режиме реального времени как внутри страны, так и с зарубежными адресатами.

Где применяются телеграммы

Телеграммы по-прежнему востребованы для официальных уведомлений, предупреждений, поздравлений, приглашений и напоминаний. Одним из преимуществ сервиса остается возможность массовой рассылки одного текста сразу нескольким адресатам.

mlyn.by