Министерство внутренних дел с 2 по 7 января проводит творческий конкурс «Зима без опасностей!». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео на тему, как провести зиму весело и безопасно, опубликовать его в Instagram с хештегом #мвд_зимабезопасностей, подписаться на аккаунт МВД и отправить конкурсные работы в direct официального профиля.

Главное условие — индивидуальность. «Дорогие друзья, расскажите нам о ваших правилах безопасного поведения на улице, в транспорте и при переходе проезжей части», — обратились к участникам в МВД.

Для участников подготовлено множество сюрпризов и подарков.