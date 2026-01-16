Эта тема стала основной на встрече информационно-пропагандистской группы райисполкома под руководством председателя районного Совета депутатов, делегата ВНС Сергея Халдая с трудовым коллективом ОАО «Николаевка».

Сергей Анатольевич подробно остановился на положениях Послания Главы государства. Он отметил, что, несмотря на сложности последних лет, страна не только удержала позиции на мировом рынке, но и нарастила экспорт, расширив географию поставок. Особый акцент был сделан на развитии агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе. «Спасение и развитие деревни – это вопрос национальной безопасности. Как неоднократно говорил Александр Григорьевич, деревня – основа нашей жизни, не будет деревни – не будет и государства. Поэтому важнейшая задача – остановить отток людей из регионов, создать для молодежи привлекательные условия для жизни и работы на земле», – подчеркнул Сергей Халдай.

В ходе мероприятия были затронуты и другие важные для жителей темы. Начальник отдела ЗАГС Ирина Левкович подробно остановилась на правилах оформления документов при регистрации рождения ребенка, заключении брака и других важных событий. Особое внимание Ирина Владимировна уделила роли семьи в обществе, подчеркнув, что крепкая семья и рост рождаемости – это основа демографической безопасности страны и ее процветания, о чем неоднократно говорил Президент в своих выступлениях.

Начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина разъяснила, как работает система взыскания долгов, и к каким серьезным последствиям может привести безответственное отношение к оплате штрафов, кредитов, коммунальных и иных платежей. Олеся Федоровна призвала не игнорировать письменные уведомления и своевременно решать финансовые вопросы, обращаясь за помощью к специалистам, чтобы избежать ограничений, дополнительных расходов и других мер принудительного исполнения.

В ходе визита члены информационно-пропагандистской группы посетили Рогинскую среднюю школу, где ознакомились с ее материально-технической базой. Они также побывали в школьном краеведческом музее, экспозиции которого через множество уникальных экспонатов всесторонне раскрывают историю края. Эта работа по сохранению памяти, по мнению гостей, играет важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения.

Елизавета Малая

Фото автора