В период сильных морозов работа на открытом воздухе требует особой организации. В Департаменте госинспекции Минтруда напомнили, какие права есть у работников и обязанности у нанимателей.

Обязанности нанимателя

В первую очередь, работодатель обязан бесплатно предоставить всем сотрудникам необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работы на холоде, согласно установленным нормативам.

Специальный режим работы и перерывы

Ключевой мерой защиты является предоставление дополнительных специальных перерывов для обогрева и отдыха. Эти перерывы включаются в рабочее время.

Режим работы должен быть организован так, чтобы исключить вред для жизни и здоровья работников. Конкретные виды работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяются внутренними документами организации.

Требования к помещениям для обогрева

Помещения, куда работники заходят согреться, должны быть надлежащим образом оборудованы. Температура воздуха в них не должна опускаться ниже +22°C.

К слову, холодным периодом года считается время, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна +10°C и ниже. Сильным морозом, при котором активируются особые правила охраны труда, считается минимальная температура воздуха -25°C и ниже.

mlyn.by